Зараз українські тепличні комбінати продають томати по 30-50 грн/кг.

Зростаюча пропозиція місцевих тепличних томатів і досить сильна конкуренція з імпортом провокує подальше зниження цін на ринку томатів в Україні.

Як повідомили аналітики платформи EastFruit, ще в кінці травня українським тепличним комбінатам вдавалося продавати томати по 50-80 грн/кг, а зараз ціни на них обвалилися до 30-50 грн/кг.

"По-перше, на українському ринку присутня й імпортна продукція. Станом на середину червня тепличні томати з Туреччини пропонуються в Україні в нижньому ціновому діапазоні – по 30-40 грн/кг. У відносно преміальному сегменті українського ринку представлена також продукція з Польщі та Нідерландів, ціни на яку доходять до 50 грн/кг", - йдеться в повідомленні.

По-друге, за словами експертів, на ситуації позначаються і об'єктивні причини поточних ринкових умов в країні. У зв'язку з масовим виїздом населення за межі України через агресію Росії попит на томати та іншу плодоовочеву продукцію істотно просів. До того ж, доходи населення, яке залишилося в країні, також знизилися, ще більше звузивши можливості продажів на внутрішньому ринку.

Як зауважили аналітики, ці ж причини продовжать і далі залишатися основоположними факторами на українському ринку, і подальша ситуація буде залежати від можливості збалансувати падіння попиту на продукцію зниженням її пропозиції з окупованих регіонів.

"Наскільки це вирівняє ситуацію для стаціонарних теплиць в решті регіонів України в літній період, сказати поки досить складно. З одного боку, населення України поступово повертається в країну, але його купівельна спроможність поки залишається досить невисокою. З іншого боку, традиційна жорстка конкуренція в літній період може цілком заміститися постачальниками імпортних томатів, які поки є однією з найголовніших причин триваючого зниження цін на ринку", - підкреслили експерти.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів, що в Україні зараз можна відчути дефіцит на ранні овочі: томати, огірки і зелень.

За його словами, вже відчувається брак ранніх весняних овочів через окупацію Півдня України. По-перше це відчувається цінами на ці овочі, тому що вони є не в достатній кількості. Також можуть зрости ціни на імпортні овочі та фрукти.

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