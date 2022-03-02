Міністр агрополітики закликав всі торговельні мережі та продуктові точки долучатися до ініціативи.

В Україні розроблено онлайн карту продовольчих магазинів із графіками роботи та актуальними даними.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко в своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що на карті можна знайти інформацію про назву магазину, його адресу, години роботи конкретних магазинів у різних містах, статус роботи торговельних точок.

Карта з нанесеними продуктовими магазинами та актуальною інформацією щодо їхньої роботи опублікована за посиланням: https://bit.ly/3HycQhV.

"Станом на 1 березня 2022 року карта відображає інформацію про магазини АТБ, КОЛО, Сільпо, Фора, Novus, Varus, Рукавичка та ЕКО маркет. Онлайн-ресурс будуть систематично оновлювати на постійній основі та додавати нові торговельні мережі та окремі магазини. Дата й час оновлення інформації за конкретним магазином зазначені у відповідному полі", - йдеться в повідомленні.

Лещенко закликав всі торговельні мережі та продуктові точки долучатися до ініціативи.

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