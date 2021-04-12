Найчастіше в Україні підробляють молочні продукти, особливо вершкове масло.

Фахівці Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів з початку поточного року провели близько 3 тис. перевірок якості, в ході яких вилучили з обігу понад 31 тонну фальсифікованих продуктів.

Про це повідомила прес-служба відомства.

"Молоко і молочні продукти (особливо вершкове масло), як і раніше, є лідерами серед харчових продуктів, які найчастіше фальсифікують. Наявність жирів немолочного походження - найпоширеніше порушення при виробництві вершкового масла. На другому місці за типом порушень - невідповідність маркування", - йдеться в повідомленні.

У ході перевірок фахівці найбільше вилучили молока і молочних продуктів (більш як 6 тонн), риби (4,7 тонн), м'яса птиці (3,3 тонни), м'яса та м'ясопродуктів (більш як 2 тонни).

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Також було прийнято 49 рішень про призупинення обігу харчових продуктів. До правоохоронних органів передано 11 справ. Суб'єктам господарювання виписано штрафи на суму понад 1,6 млн гривень.

Нагадаємо, Держпродспоживслужба має намір запустити загальнонаціональну програму контролю якості молока.

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Автор: Ганна Нагорна