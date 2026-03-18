Де в Україні купують найбільше електромобілів: названо лідерів ринку

На Львівщині одразу три моделі претендують на перше місце - це BYD Sea Lion 06, Zeekr 001 та Honda eNP2.

У лютому український автопарк поповнився 1074 електромобілями (BEV). Такі дані наводить "УкрАвтопром".

Найвищі показники реєстрації електрокарів зафіксували у:

Львівській області – 153 од. (93% вживані); Волинській області – 97 од. (99% вживані); місті Києві – 93 од. (74% вживані); Київській області – 89 од. (83% вживані); Рівненській області – 75 од. (93% вживані).

Серед нових електрокарів лідерські позиції на цих ринках посіли:

Львівська область – BYD Sea Lion 06, Zeekr 001та Honda e:NP2;

Волинська область – Škoda Enyaq;

Київ – BYD Leopard 3 та Honda eNP2;

Київська область – Volkswagen ID UNYX та Zeekr 001;

Рівненська область – BYD Yuan Up.

Лідерами серед імпортованих вживаних електромобілів стали:

Львівська та Київська області – Tesla Model 3;

місто Київ – Tesla Model Y;

Волинська та Рівненська області – Nissan Leaf.

Раніше стало відомо, що упродовж минулого місяця українці придбали 466 легкових автомобілів із Китаю. Більшість із них становили електромобілі. ТОП-5 нових легковиків китайського походження очолили BYD Sea Lion 06, MG ZS та Chery Tiggo 4.

Повідомлялося також, що у лютому українці придбали 2,7 тис. уживаних легкових авто, імпортованих зі США. Найбільший попит у цьому сегменті має компактний кросовер Ford Escape, відомий надійністю, комфортною підвіскою, відмінною керованістю та багатим електронним оснащенням.

