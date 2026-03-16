Цих 'американців' обожнюють в Україні: названо найпопулярніші вживані авто зі США

Середній вік уживаних автомобілів зі США, які у лютому поповнили автопарк України, становить 7 років.

У лютому українці придбали 2,7 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року показник зменшився на 16%, повідомляє "УкрАвтопром".

Найбільшу частину в цьому сегменті складають бензинові автомобілі – на них припадає 60% від загальної кількості. На другому місці перебувають електромобілі, які охопили 16% ринку.

Далі йдуть гібридні авто, яким належить 14%. На дизельні моделі та автомобілі з ГБО припадає 6% і 4%, відповідно.

Найбільшим попитом серед уживаних автомобілів зі США користується компактний кросовер Ford Escape, який вирізняється надійністю, комфортною підвіскою, гарною керованістю та багатим електронним оснащенням. Свою роль, звісно, відіграє і доступна ціна.

Загалом п’ятірка лідерів виглядає наступним чином:

Ford Escape – 326 од.;

BMW X3 – 234 од.;

BMW X5 – 203 од.;

Nissan Rogue – 193 од.;

Jeep Cherokee – 162 од.

Минулого місяця в Україні зареєстрували 4,3 тисячі легкових авто з дизельними двигунами. Серед нових машин лідером став японський позашляховик Toyota Land Cruiser Prado, який цінують за високу надійність, відмінну прохідність і широку доступність запчастин.

Також повідомлялося, що у лютому автопарк України збільшився на 10,8 тисячі легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Серед нових машин найбільшим попитом користувалися кросовери Mazda CX-5 та Hyundai Tucson. Водночас серед уживаних бензинових автомобілів, ввезених із-за кордону, найпопулярнішим став кросовер Audi Q5.

Вас також можуть зацікавити новини: