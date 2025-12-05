Цей кросовер відірвуть з руками: названо найпопулярніший '‎свіжопригнаний'‎ легковик

Лідером місяця став компактний електричний кросовер Tesla Model Y.

У листопаді на першу реєстрацію в Україні подали 23,7 тисячі вживаних легковиків, імпортованих із-за кордону (на 57,4% більше, ніж торік).

Такі дані наводять в Інституті досліджень авторинку.

"‎Листопад 2025 року увійде в історію як місяць, коли "електрички" впевнено вийшли в лідери", – кажуть фахівці. ‎

Причина - закінчення дії пільг на електричні авто. З 1 січня, коли повернеться ПДВ, ці автомобілі подорожчають щонайменше на 20%.

Якщо казати про бренди, то на першому місці опинився народний Volkswagen (3094 одиниць), тоді як друге посіла преміальна Audi (2213). На третьому місці перебуває Tesla (2161). Фахівці звертають увагу на те, що цей бренд офіційно навіть не представлено в Україні.

"Це безпрецедентний випадок, коли "сірий" імпорт "гаджетів" на колесах перевершує офіційних гігантів автоіндустрії", – зазначають в Інституті досліджень авторинку.

У модельному заліку сталися важливі зміни – багаторічний лідер імпорту Volkswagen Golf тепер лише третій, тоді як переможцями стали відносно дорогі електричні авто.

Лідером виступає компактний електричний кросовер Tesla Model Y (922 одиниці), а срібним призером стала Tesla Model 3 (850). В десятці лідерів можна бачити і бюджетний електромобіль Nissan Leaf. Ну і звичайно, такі народні моделі, як Skoda Octavia.

Український авторинок – останні новини

У минулому місяці на внутрішньому ринку сервісними центрами МВС було зареєструвано 69,7 тисячі угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Найпопулярнішим автомобілем в цьому сегменті став Volkswagen Passat.

Також у листопаді десятка найпопулярніших моделей сформувала 35% вітчизняного ринку нових легковиків. Лідерами стали Renault Duster, BYD Leopard 3 і Toyota RAV4.

