Виробництво цієї моделі стартувало у далекому 1990 році.

Згідно з підсумковими даними за період від початку 2025 року до липня, автомобіль Renault Clio піднявся на одну позицію та став новим лідером європейського ринку, продемонструвавши зростання продажів на 8,5%. Про це повідомляє Focus2Move.

Фахівці неодноразово звертали увагу на переваги цього авто. Серед них називали стильний дизайн, доступну ціну, економність, а також комфортну підвіску та приємну керованість.

Щодо інших лідерів ринку, то Dacia Sandero опустилася на одну позицію та зайняла друге місце. Одразу за нею йде Volkswagen T-Roc, а замикає десятку лідерів Peugeot 2008.

ТОП-10 найпопулярніших автомобілів в Європі:

Renault Clio (+8,5). Dacia Sandero (-9,7%). Volkswagen T-Roc (+4,2%). Volkswagen Golf (-14,2%). Dacia Duster (+2,9%). Volkswagen Tiguan (+3,6%). Opel Corsa (+6,9%). Lada Granta (-6,4%). Citroen C3 (-15,8%). Peugeot 2008 (+7,7%).

Світовий авторинок - інші новини

Нещодавно УНІАН повідомив, що рейтинг найбільш продаваних моделей у світі очолив автомобіль Toyota Corolla. Одразу за нею йде Toyota RAV4, а замикає трійку лідерів Ford F-Series.

Суттєво знизилися продажі Tesla Model Y (-18,7%). Водночас зросли показники моделі Toyota Camry (+12%).

Також нагадаємо, що раніше було названо найпопулярніший автомобіль на ринку США. Ним виявився легендарний пікап Ford F-Series. Цю модель у різних ітераціях випускають із 1948 року.

