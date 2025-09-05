Згідно з підсумковими даними за період від початку 2025 року до липня, автомобіль Renault Clio піднявся на одну позицію та став новим лідером європейського ринку, продемонструвавши зростання продажів на 8,5%. Про це повідомляє Focus2Move.
Фахівці неодноразово звертали увагу на переваги цього авто. Серед них називали стильний дизайн, доступну ціну, економність, а також комфортну підвіску та приємну керованість.
Щодо інших лідерів ринку, то Dacia Sandero опустилася на одну позицію та зайняла друге місце. Одразу за нею йде Volkswagen T-Roc, а замикає десятку лідерів Peugeot 2008.
ТОП-10 найпопулярніших автомобілів в Європі:
- Renault Clio (+8,5).
- Dacia Sandero (-9,7%).
- Volkswagen T-Roc (+4,2%).
- Volkswagen Golf (-14,2%).
- Dacia Duster (+2,9%).
- Volkswagen Tiguan (+3,6%).
- Opel Corsa (+6,9%).
- Lada Granta (-6,4%).
- Citroen C3 (-15,8%).
- Peugeot 2008 (+7,7%).
Світовий авторинок - інші новини
Нещодавно УНІАН повідомив, що рейтинг найбільш продаваних моделей у світі очолив автомобіль Toyota Corolla. Одразу за нею йде Toyota RAV4, а замикає трійку лідерів Ford F-Series.
Суттєво знизилися продажі Tesla Model Y (-18,7%). Водночас зросли показники моделі Toyota Camry (+12%).
Також нагадаємо, що раніше було названо найпопулярніший автомобіль на ринку США. Ним виявився легендарний пікап Ford F-Series. Цю модель у різних ітераціях випускають із 1948 року.