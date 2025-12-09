За період з початку року до жовтня лідером світового авторинку виявилася Toyota Group, продажі якої зросли на 3,4%. Такі дані наводить Focus2Move.
На другому місці доволі очікувано опинився німецький автомобілебудівний гігант Volkswagen Group, частка якого становить 9,7%. Його показники майже не змінилися (+0,3%). Третє місце займає Hyundai-Kia (+2,3%).
Найбільше зростання в десятці лідерів продемонструвала китайська Geely Group, продажі якої зросли на 31,2%. Приріст забезпечили переважно продажі в Азії, які збільшилися на 46%.
Найпопулярніші автовиробники у світі:
- Toyota Group (+3,4%).
- Volkswagen Group (+0,3%).
- Hyundai-Kia (+2,3%).
- Stellantis (+0,3%).
- Renault Nissan Alliance (-2,7%).
- General Motors (+3,2%).
- Ford Group (+3%).
- Geely Group (+31,2%).
- Honda Motor (-4,7%).
- BYD (+1,4%).
Світовий авторинок – інші новини
Серед окремих моделей лідером світового авторинку став компактний кросовер Toyota RAV4, який обігнав не тільки Tesla Model Y, а й "народну" Toyota Corolla. Одразу за трійкою лідерів розташувався бестселер американського ринку – легендарний Ford F-Series.
Зазначимо також, що у Європі жовтневим бестселером ринку нових легковиків стала Dacia Sandero. Окрім неї до трійки лідерів потрапили кросовер Volkswagen T-Roc та бюджетний Renault Clio.