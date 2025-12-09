Частка Toyota Group на світовому авторинку становить переконливі 12,3%.

За період з початку року до жовтня лідером світового авторинку виявилася Toyota Group, продажі якої зросли на 3,4%. Такі дані наводить Focus2Move.

На другому місці доволі очікувано опинився німецький автомобілебудівний гігант Volkswagen Group, частка якого становить 9,7%. Його показники майже не змінилися (+0,3%). Третє місце займає Hyundai-Kia (+2,3%).

Найбільше зростання в десятці лідерів продемонструвала китайська Geely Group, продажі якої зросли на 31,2%. Приріст забезпечили переважно продажі в Азії, які збільшилися на 46%.

Відео дня

Найпопулярніші автовиробники у світі:

Toyota Group (+3,4%). Volkswagen Group (+0,3%). Hyundai-Kia (+2,3%). Stellantis (+0,3%). Renault Nissan Alliance (-2,7%). General Motors (+3,2%). Ford Group (+3%). Geely Group (+31,2%). Honda Motor (-4,7%). BYD (+1,4%).

Світовий авторинок – інші новини

Серед окремих моделей лідером світового авторинку став компактний кросовер Toyota RAV4, який обігнав не тільки Tesla Model Y, а й "‎народну"‎ Toyota Corolla. Одразу за трійкою лідерів розташувався бестселер американського ринку – легендарний Ford F-Series.

Зазначимо також, що у Європі жовтневим бестселером ринку нових легковиків стала Dacia Sandero. Окрім неї до трійки лідерів потрапили кросовер Volkswagen T-Roc та бюджетний Renault Clio.

Вас також можуть зацікавити новини: