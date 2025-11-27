Найпопулярнішими в Німеччині стали Volkswagen Golf, Volkswagen T-Roc та Volkswagen Tiguan.

За період з початку року до жовтня найпопулярнішим на німецькому авторинку виявився добре відомий мільйонам "‎класичний"‎ Volkswagen Golf. Про це повідомляє Focus2Move.

Незважаючи на падіння на 15,6% у порівнянні з минулим роком, Golf забезпечив собі частку ринку у 3,2%. На другому та третьому місцях опинилися дві інші моделі відомого німецького бренду – кросовери Volkswagen T-Roc та Volkswagen Tiguan.

Серед моделей, які показали найбільше зростання продажів – кросовер BMW X1 (+25,9%) та автомобіль бізнес-класу BMW 5 Series (+55,3%). Непогані показники демонструє і Mercedes GLC (+19,4%).

Відео дня

ТОП-10 найпопулярніших авто в Німеччині:

Volkswagen Golf (-15,6%); Volkswagen T-Roc (+6,9%); Volkswagen Tiguan (-4,6%); Opel Corsa (+12,8%); Volkswagen Passat (-5,4%); Skoda Octavia (-14,2%); BMW X1 (+25,9%); Seat Leon (+2,8%); Mercedes GLC (+19,4%); BMW 5 Series (+55,3%).

Volkswagen – інші новини

Нещодавно УНІАН повідомив про призупинення компанією Volkswagen виробництва моделей Golf і Tiguan. За даними західних джерел, це "‎заплановали заздалегідь"‎ для того, щоб розв'язати питання із запасами на складах.

Варто нагадати, що Volkswagen давно переслідують різні труднощі. Раніше компанія повідомила про суттєве падіння прибутку у другому кварталі цього року – на 36,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Серед причин цього експерти називають зростаючу конкуренцію з боку китайських брендів.

Вас також можуть зацікавити новини: