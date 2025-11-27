За період з початку року до жовтня найпопулярнішим на німецькому авторинку виявився добре відомий мільйонам "класичний" Volkswagen Golf. Про це повідомляє Focus2Move.
Незважаючи на падіння на 15,6% у порівнянні з минулим роком, Golf забезпечив собі частку ринку у 3,2%. На другому та третьому місцях опинилися дві інші моделі відомого німецького бренду – кросовери Volkswagen T-Roc та Volkswagen Tiguan.
Серед моделей, які показали найбільше зростання продажів – кросовер BMW X1 (+25,9%) та автомобіль бізнес-класу BMW 5 Series (+55,3%). Непогані показники демонструє і Mercedes GLC (+19,4%).
ТОП-10 найпопулярніших авто в Німеччині:
- Volkswagen Golf (-15,6%);
- Volkswagen T-Roc (+6,9%);
- Volkswagen Tiguan (-4,6%);
- Opel Corsa (+12,8%);
- Volkswagen Passat (-5,4%);
- Skoda Octavia (-14,2%);
- BMW X1 (+25,9%);
- Seat Leon (+2,8%);
- Mercedes GLC (+19,4%);
- BMW 5 Series (+55,3%).
Volkswagen – інші новини
Нещодавно УНІАН повідомив про призупинення компанією Volkswagen виробництва моделей Golf і Tiguan. За даними західних джерел, це "заплановали заздалегідь" для того, щоб розв'язати питання із запасами на складах.
Варто нагадати, що Volkswagen давно переслідують різні труднощі. Раніше компанія повідомила про суттєве падіння прибутку у другому кварталі цього року – на 36,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Серед причин цього експерти називають зростаючу конкуренцію з боку китайських брендів.