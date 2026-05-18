Ці моделі розмітають: названо найпопулярніші електромобілі в Україні

У Львівській та Київській областях найпопулярнішим новим електромобілем виявився BYD Sea Lion 06.

У квітні український автопарк поповнився 3007 електромобілями (BEV). Такі дані наводить "УкрАвтопром".

Найбільшу кількість реєстрацій електромобілів зафіксували у:

Львівській області – 416 од. (92% вживаних); місті Києві – 318 од. (55% вживаних); Київській області – 225 од. (72% вживаних); Дніпропетровській області – 213 од. (76% вживаних); Рівненській області – 203 од. (86% вживаних).

У сегменті нових електрокарів абсолютним лідером виявився китайський BYD.

Відео дня

Ціни на моделі бренду нижчі за європейські чи американські аналоги, що робить такі автомобілі відносно доступними для українців. Іншими перевагами BYD фахівці вважають багату комплектацію та широкий модельний ряд.

Найпопулярніші моделі нових електромобілів:

Київ та Дніпропетровська область – BYD Leopard 3;

Львівщина та Київщина – BYD Sea Lion 06;

Рівненська область – BYD E2.

Серед ввезених з-за кордону вживаних електромобілів дуже популярною залишається Tesla. Пригнані електромобілі цього бренду високо цінують в Україні – зокрема, за високу ліквідність на ринку.

Найпопулярніші ввезені з-за кордону вживані електрокари:

Львівська, Київська та Дніпропетровська області – Tesla Model Y;

місто Київ – Tesla Model 3;

Рівненська область – Nissan Leaf.

Автомобільний ринок України – що цікавого

Раніше повідомлялося, що у квітні автопарк України поповнили понад 3,6 тисячі гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV), що на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Лідером серед нових гібридів став кросовер Toyota RAV4 – завдяки поєднанню економічності, надійності, гарної прохідності та хорошої ліквідності на вторинному ринку.

Також стало відомо, що минулого місяця український автопарк поповнився 5 тисячами автомобілів із дизельними двигунами. Серед нових дизельних легковиків перше місце посів кросовер Renault Duster, тоді як у сегменті імпортованих вживаних авто лідером став Renault Mégane.

Вас також можуть зацікавити новини: