В КМІС вважають, що такі оптимістичні оцінки респондентів можуть бути наслідком загалом оптимістичного настрою українців.

70% респондентів стверджують, що їхні домогосподарства готові до можливих проблем з опаленням взимку.

Про це свідчать дані проведеного упродовж 7-13 вересня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) власного всеукраїнського опитування громадської думки "Омнібус".

Як зазначається в прес-релізі, оскільки українська влада тривалий період попереджає українців, що зима 2022-2023 може виявитися непростою, КМІС вирішив дослідити, наскільки респонденти вважають свої родини готовими до можливих проблем з опаленням узимку.

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Так, за даними опитування, більшість респондентів – 70% – стверджують, що їхні домогосподарства скоріше або повністю готові до можливих проблем з опаленням узимку.

При цьому з них 24% вважають себе повністю готовими, а 47% вважають себе "скоріше готовими", але стверджують, що "ще є дещо, що потрібно зробити для підготовки". Не вважають себе готовими 24% українців, з яких 12% – зовсім не готові.

За даними опитування, краще готовими до опалювального сезону вважають себе жителі заходу, не ВПО та більш заможні респонденти.

В КМІС зазначають, що у регіональному вимірі частка "повністю готових" знижується з 30% на заході до 12% на сході (хоча навіть на сході 59% вважають себе сумарно скоріше або повністю готовими). За типом населеного пункту частка знижується з 35% серед жителів сіл до 17% серед жителів великих міст. За рівнем достатку родини серед найбільш заможних респондентів 38% вважають себе "повністю готовими", і цей показник знижується до 15% серед найменш заможних українців. Серед ВПО 15% є "повністю готовими" проти 25% серед респондентів, які не є ВПО.

Представник КМІС Антон Грушецький, коментуючи результати опитування, зазначає, що йдеться про суб’єктивну самооцінку респондентів, що може суттєво відрізнятися від об’єктивної ситуації.

"Досить оптимістичні оцінки респондентів щодо власної готовності до можливих проблем можуть бути наслідком загалом оптимістичного настрою українців (як було показано в нещодавньому опитуванні КМІС, попри війну майже 90% українців оптимістично дивляться на майбутнє України). З точки зору війни досить оптимістичні очікування щодо зими є важливим показником, оскільки знижуються можливість використання цього фактору як важелю впливу агресора на Україну. Будемо сподіватися, що центральна і місцева влада готові до різних сценаріїв розвитку ситуації", - заявив він.

Довідка. Опитування проведено методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням). Опитано 1025 респондентів.

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на той момент проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%. За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення.

Опалювальний сезон 2022-2023: чого чекати

В Україні опалювальний сезон цієї зими буде найскладнішим в історії країни. Очікується, що можуть виникнути проблеми через ракетні удари Росії по об'єктах критичної інфраструктури.

Вугілля і газу для опалення Україні вистачає, також накопичують альтернативні види опалення, такі як деревину. Для захисту електростанцій купуються додаткові генератори.

Українцям пообіцяли, що отримувачі субсидій на опалення в минулому році одержать їх і цього року. Тарифи на тепло до весни підвищувати не будуть. Складуть вони 7,4 грн за кубометр до кінця опалювального сезону.

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