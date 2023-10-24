Добудова третьої черги на Дністровській ГАЕС додасть 1 ГВт потужності в енергосистему.

Австрійська міжнародна компанія Andritz Hydro, яка займається постачанням обладнання для гідроелектростанцій, постачатиме "Укргідроенерго" обладнання для будівництва третьої черги Дністровської ГАЕС, добудова якої додасть близько 1 ГВт потужності в енергосистему.

Крім того, австрійська компанія співпрацюватиме з "Укргідроенерго" у виробництві зеленого водню в Україні, розповів під час шостого німецько-українського економічного форуму прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Компанія "Укргідроенерго" підписує два меморандуми з компанією Andritz Hydro. Перший меморандум стосується співпраці з виробництва зеленого водню в Україні... Другий - стосується постачання обладнання для будівництва третьої черги Дністровської ГАЕС. Ми запускаємо три нові гідроагрегати, які дозволять Україні отримати близько 1 ГВт додаткової потужності", - заявив він.

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Розвиток зеленого водню в України та добудова третьої черги ГАЕС, за словами прем'єра, дозволить Україні ще глибше імплементувати європейський, зелений курс.

Дністровська ГАЕС

Одна з найбільших у світі гідроакумулюючих електростанцій на річці Дністер. Основними функціями Дністровської ГАЕС є регулювання частоти та графіка навантажень в енергосистемі України, формування аварійного енергорезерву. Знаходиться біля села Василівка Сокирянського району Чернівецької області.

Греблею Дністровської ГЕС створено водосховище, максимальна глибина якого складає 54 м. Воно дозволяє здійснювати сезонне регулювання стоку Дністра.

Основними завданнями Дністровського водосховища є забезпечення компенсуючими попусками водопостачання, зрошення земель, боротьба з повенями та вироблення електроенергії.

Зелений курс України - що відомо

У грудні 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна створить нову енергосистему з акцентом на "зелену" енергетику. Президент вважає, що сучасному місту потрібні децентралізовані джерела енергетики.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля важливим напрямоком у розвитку української енергетики є розвиток чистої зеленої генерації.

Міністр енергетики України Герман Галущенко вважає, що потенціал вітрової генерації в Україні оцінюється в 140 ГВт.

Крім того, на думку голови правління Біоенергетичної асоціації України Георгія Гелетухи в України дуже великий потенціал виробництва біометану (подібного до природнього газу палива) — близько 21 млрд кубів на рік.

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