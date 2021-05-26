Байден зазначив, що запроваджувати санкції зараз контрпродуктивно з точки зору відносин США з європейськими країнами.

Президент Джо Байден заявив, що відмовився від нових санкцій США щодо газопроводу "Північний потік-2", оскільки він майже завершений, а цей крок завдасть шкоди відносинам з Європою.

"Він (Nord Stream 2) майже повністю закінчений… Я вважаю, що запроваджувати санкції зараз контрпродуктивно з точки зору наших європейських відносин", - сказав Байден, передає Українська правда з посиланням на Bloomberg.

Санкції США щодо газопроводу "Північний потік-2"

США не запроваджуватимуть санкцій щодо компанії-оператора "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіаса Варніґа, адже відмова від санкцій "відповідає національним інтересам" США. Зокрема, санкції скасовують, щоб "не розривати відносин з Німеччиною".

22 травня США включили в список санкцій низку російських суден та компанії, що пов’язані з "Північним потоком-2".

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Автор: Ірина Погоріла