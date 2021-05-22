США запровадили санкції проти російських компаній і суден, які пов’язані з будівництвом газопроводу "Північний потік-2".
Про це повідомляє ТСН з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів США.
Обмеження торкнуться компаній Коксохімтранс, Мортранссервіс і Самарського теплоенергетичного майнового фонду.
При цьому Мінфін США дозволив співпрацю з Морською рятувальною службою в інших сферах.
Російські кораблі, проти яких запровадили санкції:
- "Академік Черський";
- "Артеміс офшор";
- "Бахтемір";
- "Балтійський дослідник";
- "Финвал";
- "Капітан Беклемішев";
- "Мурман";
- "Нарвав";
- "Сивуч";
- "Рятувальник Карєв";
- "Умка";
- "Владислав Стрижов";
- "Юрій Топчев".
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Санкції США проти "Північного потоку-2"
Раніше стало відомо, що США не будуть вводити санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" та її керівника. Зокрема, у доповіді Держдепартаменту США повідомляється про зняття санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, яка займається будівництвом "Північного потоку-2", та її керівника Маттіаса Варніга, якого західні ЗМІ називають союзником президента РФ Володимира Путіна.
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Попри це, Держдепартамент США оголосив про запровадження санкцій проти чотирьох суден та чотирьох юридичних осіб, які залучені до прокладання "Північного потоку-2". Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що відмова від санкцій проти Nord Stream 2 AG та Варніга "відповідає національним інтересам США".
Північний потік-2: що відомо
- Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.
- Газопровід "Північний потік-2" побудований уже на 95%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з вже існуючим "Північним потоком-1".
- Спорудження газопроводу призупинялося через запроваджені США санкції проти компаній-підрядників, однак у лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його власними силами.
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