У списку опинилися 13 морських суден та три компанії.

США запровадили санкції проти російських компаній і суден, які пов’язані з будівництвом газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє ТСН з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів США.

Обмеження торкнуться компаній Коксохімтранс, Мортранссервіс і Самарського теплоенергетичного майнового фонду.

При цьому Мінфін США дозволив співпрацю з Морською рятувальною службою в інших сферах.

Російські кораблі, проти яких запровадили санкції:

"Академік Черський";

"Артеміс офшор";

"Бахтемір";

"Балтійський дослідник";

"Финвал";

"Капітан Беклемішев";

"Мурман";

"Нарвав";

"Сивуч";

"Рятувальник Карєв";

"Умка";

"Владислав Стрижов";

"Юрій Топчев".

Санкції США проти "Північного потоку-2"

Раніше стало відомо, що США не будуть вводити санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" та її керівника. Зокрема, у доповіді Держдепартаменту США повідомляється про зняття санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, яка займається будівництвом "Північного потоку-2", та її керівника Маттіаса Варніга, якого західні ЗМІ називають союзником президента РФ Володимира Путіна.

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Попри це, Держдепартамент США оголосив про запровадження санкцій проти чотирьох суден та чотирьох юридичних осіб, які залучені до прокладання "Північного потоку-2". Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що відмова від санкцій проти Nord Stream 2 AG та Варніга "відповідає національним інтересам США".

Північний потік-2: що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований уже на 95%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з вже існуючим "Північним потоком-1".

Спорудження газопроводу призупинялося через запроваджені США санкції проти компаній-підрядників, однак у лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його власними силами.

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Автор: Олег Давигора