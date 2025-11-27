Без світла, води та тепла: в Укренерго озвучили найгірший сценарій для українців

Мета російського агресора - повністю знеструмити енергосистему України, залишити українців без світла, води та тепла. Про це нагадав голова правління Укренерго Віталій Зайченко в етері Єдиного марафону новин.
Головний енергетик країни відповів на питання ведучої щодо можливого найгіршого сценарію розвитку подій, зазначивши, що коли електроенергії немає - зникають всі інші блага цивілізації.
"Але ми готові, є інженерний захист на наших об’єктах, є протиповітряна оборона. І є превентивні дії персоналу, аби зберегти стійкість енергосистеми, а потім вже заживити споживачів - які, на жаль, відключаються внаслідок атак ворога", - впевнений Зайченко.
Наразі енергетики роблять усе можливе для ліквідації руйнувань інфраструктури, тож до кінця тижня графіки подачі світла пом’якшилися.
"Ремонтні бригади працюють фактично цілодобово, одразу після закінчення повітряної тривоги і виявлення пошкоджень. Саме тому є можливість заживити більше споживачів, і з кожним днем вона збільшується", - пояснює фахівець.
За його словами, європейські партнери суттєво допомогли Україні з обладнанням, що дозволяє швидко усувати пошкодження. У разі припинення обстрілів з боку окупантів, графіки можуть бути поступово скасовані. Зайченко констатує:
"Якщо ударів по енергосистемі більше не буде, енергетики досить швидко справляться зі своєю задачею. Але умови, на жаль, не ідеальні - працюємо з тим, що є".
Водночас в частині регіонів України ситуація все ще лишається важкою.
"Найскладніша ситуація в прифронтових та прикордонних з Росією областях. Це Суми, Полтава, Харків, Донецька область - ті, які найбільше страждають від ударів росіян. Безпекова ситуація там найгірша, що ускладнює роботу ремонтних бригад", - резюмує енергетик.
Відключення світла в Україні
Через регулярні російські обстріли було пошкоджено більшість ТЕС в Україні, причому рівень ушкоджень об’єктів на них складав від 30% до 70%. Тож в разі суттєвого похолодання тривалість обмежень електропостачання для споживачів може знову збільшитися.
Для повного ж відновлення енергосистеми Україні може знадобитися до 8 років вже після завершення війни, каже директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Протягом цього часу в пікові температури влітку та взимку енергетики будуть змушені застосовувати відключення світла.