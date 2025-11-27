Обсяг відключень становитиме від 0,5 до 2,5 черг споживачів.

В останню п’ятницю листопада світло почергово відключатимуть в усіх регіонах України протягом усієї доби, повідомляє "Укренерго".

Як зазначили у компанії, з 0:00 до 23:59 28 листопада у будинках українців будуть почергово відключати світло. Обсяг відключень становитиме від 0,5 до 2,5 черг споживачів.

В цей же період часу промисловість має обмежити споживання електроенергії до визначеного ліміту, оскільки будуть діяти графіки обмеження потужності.

"Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - нагадали диспетчери енергосистеми.

В "Укренерго" нагадали, що час та обсяг відключень світла може змінитися та порадили стежити за інформацією на сторінках відповідних обленерго.

Очільник "Укренерго" Віталій Зайченко прогнозує пом’якшення графіків відключень для більшості регіонів України до кінця тижня, за умови відсутності нових обстрілів енергетики. За його словами, максимальний обсяг відключень у більшості регіонів скоротиться до двох черг.

Втім ворог продовжує атакувати енергооб’єкти. 26 листопада РФ знову вдарила по енергетиці. Через наслідки удару та складну ситуацію в енергетиці було застосовано аварійні відключення у Харківській, Сумській та Полтавській областях.

