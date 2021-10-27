Зеркаль впевнена, що платіжки на розподіл газу, якщо транзиту не буде, значно збільшаться.

В Україні можуть суттєво злетіти тарифи на розподіл газу.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль.

Читайте такожУ "Нафтогазі" розповіли, коли очікується зниження ціни на газ

За словами Зеркаль, тарифи зростуть у разі запуску "Північного потоку-2" і припинення транзиту газу до Європи через Україну.

"Наші платіжки на розподіл газу, у разі якщо транзиту не буде, значно збільшаться. Або держава це повинна буде покривати за свій рахунок, але це все одно наш рахунок", - заявила Зеркаль.

На думку Зеркаль це може статися тільки, якщо українська ГТС взагалі не буде працювати на транспортування газу в Європу.

"Північний потік-2": що необхідно знати

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

21 липня 2021 року США і Німеччина досягли угоди по "Північному потоку-2". У ньому передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів ввести санкції для учасників проекту Nord Stream 2, однак можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія буде використовувати газопровід як інструмент енергетичного тиску. В угоді також йдеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який повинен закінчитися в кінці 2024 року.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

4 жовтня компанії Nord Stream 2 A. G, яка є оператором газопроводу, заявила про початок заповнення газом першої нитки газопроводу. Станом на 18 жовтня перша нитка газопроводу "Північний потік-2" заповнена технічним газом.

Радник Державного департаменту США з енергетичної безпеки Амос Хохштайн заявив, що сертифікація газопроводу "Північний потік-2" може затягнутися до весни 2022 року.

У Байдена заявили, що США не могли перешкодити будівництву "Північного потоку-2".

27 жовтня 2021 року Україна прокоментувала сертифікацію"Північного потоку-2".

Автор: Олена Коваленко