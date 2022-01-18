В України немає прямих контрактів на постачання газу з Росії й запуск "Північного потоку-2" може суттєво позначитися на платіжках українців.
Про це в інтерв'ю "Голос.uа" заявив економіст Олег Пендзин.
"В України немає прямого контракту на постачання газу для власних потреб з РФ – є тільки контракт на транзит РФ - Європа. ГТС це "труба", яка йде в одному напрямку – з РФ в Європу. У цій трубі реверсних ділянок практично немає", - зазначив економіст.
Експерт нагадав, що Україна отримує газ по так званому віртуальному реверсу.
"Щоб зрозуміти, як Україна зараз качає газ з Європи при "трубі", яка технічно не адаптована до цього, потрібно зрозуміти: Україна отримує газ по так званому віртуальному реверсу. Це означає, що в кінці транзитної "труби" (ГТС) є словацька або угорська компанія, яка є одержувачем російського газу. Ця компанія укладає з НАК "Нафтогаз України" договір про те, що вона частину цього газу продає Україні", - зазначив експерт.
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За словами економіста, це газ, який не доходить до Європи.
"Україна на обсяг купленого у цієї компанії газу забирає цей газ з транзитної "труби" на території України. Це газ, який не доходить до Європи. Так відбирати газ з ГТС можна на території Харківської області, Полтавської області. І цей газ відразу йде в розподільні мережі, і ці мережі доводять газ до кінцевого споживача. А тепер уявіть, що немає цього газового транзиту з РФ. Значить, немає газу і для українців. Тому "труба" почне працювати у фактичному реверсі: потік газу буде розгорнуто у бік західного кордону на схід. Якщо цього не зробити, на сході України українці не отримають газ", - заявив Пендзін.
Економіст також нагадав, що зараз тиск в ГТС забезпечується магістральною "трубою".
"Виходить ось що: Україна качає транзитний російський газ, росіяни оплачують цей транзит згідно з чинним до 2024 року контрактом, Україна відбирає частину газу по так званому віртуальному реверсу, а в магістральній "трубі" підтримується високий тиск. У цьому випадку фактично за тиск газу в трубі платять росіяни, оплачуючи транзит. У платіжках українців оплата за цей транзит становить приблизно 1,5 гривні зараз", - зазначив експерт.
На думку експерта, у разі реверсу газу, платіжки українців стануть набагато "важчими".
"Якщо ж буде відрізана російська "труба" і буде розпочато фактичний реверс газу, то за роботу великих компресорів платитиме не "Газпром", а українці. Так от вартість транспортування газу в цьому випадку, за деякими підрахунками, може зрости в 10 разів, і платити за це українці будуть вже зі своїх кишень – за сам імпортний газ і за його дороге транспортування. Я припускаю, це буде в рази дорожче, ніж зараз", - зазначив експерт.
"Північний потік-2":
- Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.
- 10 вересня 2021 року в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".
- 23 вересня 2021 року стало відомо про те, що в Конгресі схвалили санкції проти "Північного потоку-2".
- 4 жовтня газом почали заповнювати першу нитку газопровід.
- 15 Листопада 2021 року Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) задовольнило заявку НАК "Нафтогаз України" на участь у процесі сертифікації компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2".
- На наступний день BNetzA призупинило процедуру сертифікації. Регулятор дійшов висновку, що сертифікація можлива лише після того, як оператор приведе свою організаційно-правову форму у відповідність до законодавства Німеччини.
- 27 листопада 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський газопровід "Північний потік-2" може запрацювати без сертифікації. У цьому випадку доведеться сплатити штраф у розмірі приблизно 1 мільйон євро.
- 28 грудня 2021 року глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила про те, що "Північний потік-2" не може бути комерційним проектом.
- 13 січня 2022 року Сенат США відхилив проект санкцій проти "Північного потоку-2".