Багато споживачів уже отримали друковану платіжку за газ і ще одну — за транспортування.

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України", яка наразі обслуговує майже все населення країни, пояснили, чому українці знову почали отримувати по дві платіжки за газ.

Про це йдеться на Facebook-сторінці компанії.

"Велика кількість наших клієнтів уже отримала друковану платіжку за газ і ще одну - за транспортування. Для декого це стало сюрпризом, адже попередній постачальник надсилав усього одну. Відповідаємо, чому два рахунки - це нормально", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оплату газу та його доставку розділено ще з січня 2020 року в межах реформи газового ринку. Тоді ухвалили закон, який передбачає, що продавати газ і доставляти його споживачеві мають різні компанії.

Отже, щомісяця споживачі отримують дві платіжки за газ: одну за доставку/розподіл газу від оператора газорозподільчих мереж, іншу за спожитий газ від постачальника - ГК "Нафтогаз України".

"Плата за транспортування або розподіл газу не є ані новим, ані додатковим платежем. Ви й надалі отримуватимете газ за однією з найвигідніших цін на ринку - 7,96 грн/куб. м (з ПДВ)", - заявили в компанії.

Там зауважили, що тариф на розподіл газу відрізняється в кожній області. Наприклад, у Дніпропетровській він становить 1,26 грн за 1 куб. м на місяць (без ПДВ), а на Закарпатті - 1,99 грн (без ПДВ)

У "Нафтогазі" зазначили, що знайти всю актуальну інформацію про структуру та саму вартість тарифу на розподіл можна на сайті свого оператора газорозподільної мережі (облгазу).

Як повідомляв УНІАН, у червні Кабінет міністрів передав в управління НАК "Нафтогаз України" заарештовані 26 облгазів компанії Дмитра Фірташа.

Також з червня понад 8 мільйонів користувачів газу у 15 областях України переведені в обслуговування "Нафтогазу" через те, що місцеві газові не можуть виконувати свої функції.

Таким чином, "Нафтогаз" наразі контролює понад 80% розподілу газу в країні, 98% постачання населенню і 100% постачання газу для теплокомуненерго.

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