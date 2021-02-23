Планується введення річної ціни на газ для теплокомуненерго та населення.

Антикризовий енергетичний штаб затвердив план дій щодо реалізації Меморандуму у сфері поставок теплоенергії та гарячої води.

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Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті уряду.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, для забезпечення стабільної роботи підприємств теплопостачання в цьому і наступному опалювальному сезоні необхідно почати працювати за затвердженим планом, щоб визначити суми заборгованості цих підприємств перед операторами газорозподільних систем і визначити правильні шляхи покриття заборгованості.

"Варто розглянути можливість введення річного продукту вартості газу для ТКЕ і для громадян, або іншого ефективного механізму. Для цього потрібно, щоб профільні робочі групи розробили правильні рішення", - цитує Шмигаля прес-служба уряду.

За підсумками засідання Антикризового штабу прем'єр-міністр дав доручення НКРЕКП спільно з держкомпанією "Нафтогаз України" верифікувати всі борги теплопостачальних підприємств. Водночас на базі Міністерства розвитку громад і територій і Міністерства енергетики мають бути визначені механізми погашення заборгованості та спільно з Міністерством фінансів знайдені джерела для їх фінансування.

Прем'єр-міністр також дав доручення першому заступнику міністра енергетики Юрію Вітренко організувати профільні наради з розв'язання окремих питань, що виникли в роботі енергетичної галузі.

Що цьому передувало

На початку лютого уряд досяг угоди з місцевою владою про те, що тарифи на тепло і гарячу воду не підвищуватимуться у поточному опалювальному сезоні.

Меморандумом передбачається, що теплопостачальні підприємства гарантовано отримають газ для виробництва тепла і постачання його в будинки громадян протягом усього опалювального періоду 2020-2021 років. Для цих підприємств передбачені відстрочки оплати за природний газ і компенсація різниці між ринковою ціною природного газу і ціною, врахованою в тарифах за тепло.

Уряд також гарантує, що фінансування компенсацій для підприємств теплопостачання не перекладатиметься на органи місцевого самоврядування.

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Автор: Ігор Орел