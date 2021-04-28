Згідно з базовим сценарієм дослідників, попит на газ перевищить попит на нафту вже після 2030 року.

Вартість нафти марки Brent до 2050 року може знизитися в 6 разів, до 10-18 дол. за барель, за умови, що країни виконають умови Паризької кліматичної угоди.

Про це свідчать дані звіт британської консалтингової компанії Wood Mackenzie.

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У дослідженні говориться, що у зв'язку із зусиллями щодо запобігання кліматичним змінам попит на нафту почне скорочуватися у 2023 році.

До 2030 року вартість нафти марки Brent в середньому становитиме 37-42 дол. за барель, при тому, що нинішня вартість 60-70 дол. за барель. До 2040 року ціни на нафту коливатимуться від 28 до 32 дол. за барель, а вже до 2050 року ціни будуть на рівні 10-18 дол. за барель.

Згідно з базовим сценарієм дослідників, попит на газ перевищить попит на нафту вже після 2030 року, а ціни на скраплений газ в Азії будуть більш преміальними щодо нафти.

"Якщо світ докладе всіх зусиль, щоб обмежити глобальне потепління до 2 градусів за Цельсієм, то наслідки для нафтогазової галузі будуть серйозними. Власні моделі Wood Mackenzie показують, як попит і пропозиція енергії можуть різко змінитися перед лицем швидких політичних і технологічних змін, спрямованих на скорочення викидів парникових газів відповідно до Паризької угоди", - сказано в дослідженні.

У звіті підсумували, що, згідно зі сценарієм прискореного енергетичного переходу до 2050 року, ринок енергії буде поступово електрифікуватися. У 2050 році електроенергія буде забезпечувати 47% загального споживання енергії у світі в порівнянні з 20% сьогодні. А найбільш забруднюючі вуглеводні, такі як вугілля і нафта, будуть витіснені. Ціни опиняться під тиском, оскільки попит впаде, традиційні відносини між цінами на нафту і газ будуть перевернуті з ніг на голову.

Що цьому передувало

У квітні 2020 року через пандемію коронавірусу вартість нафти марки Brent впала до рекордного значення - нижче 20 дол. за барель. До кінця грудня її вартість зросла до 47 дол. за барель. У 2019 році вартість нафти зазначеної марки перебувала на рівні 60-70 дол. за барель.

У квітні 2021 року вартість нафти марки Brent також коливалася від 62 до 70 дол. за барель.

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Автор: Ганна Бредіхіна