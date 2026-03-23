Дизеля в Україні вистачить до кінця березня: постачання у квітні під питанням, – Reuters

Оптові ціни на дизель менш ніж за місяць зросли майже на 50% через війну на Близькому Сході.

Ринок дизельного пального в Україні забезпечений ресурсом до кінця березня, а середньодобовий імпорт зріс на 3% – майже до 17 тисяч тонн. Водночас постачання на квітень залишаються невизначеними на тлі зростання цін, повідомили аналітики консалтингової компанії Enkorr пише Reuters.

Після російських ракетних ударів, які фактично знищили вітчизняні нафтопереробні потужності, Україна стала майже повністю залежною від імпорту пального – постачання надходять із країн Західної, Центральної та Південної Європи.

За нинішніх темпів імпорту загальний обсяг поставок у березні може сягнути 522 тис. тонн – майже на рівні березня 2025 року. Водночас щодо квітня ясності немає: постачальники відкладають рішення до останнього моменту.

"Переговори тривають, але наразі ніхто не називає конкретних обсягів, гарантій і тим більше цінових надбавок", – цитує консалтингова компанія одного з трейдерів.

Інший трейдер зазначив, що оптові ціни на дизель менш ніж за місяць зросли майже на 50% через війну на Близькому Сході. Якщо конфлікт затягнеться, існують побоювання подальшого подорожчання.

Минулого тижня заступник міністра економіки України повідомив Reuters, що країна може збільшити посіви ріпаку на третину – до 1,5 млн гектарів – у разі затяжного конфлікту в Ірані, оскільки стрімке зростання світових цін на пальне підвищує попит на сировину для виробництва біодизеля.

Ціни на пальне – останні новини

23 березня ціни на пальне на українських АЗС продовжили зростати. Найбільше подорожчало дизельне пальне – майже на 3 гривні, до 84,22 грн/л. Середня вартість бензину марки A-95 зросла на 39 копійок до 71,85 грн/л. Автогазом сьогодні заправляють автовласників у середньому по 45,53 грн/літр, що на 61 копійку за літр дорожче ніж 20 березня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що дав вказівку призупинити удари по енергетичній інфраструктурі Ірану на п'ять днів. На тлі цієї заяви ціни на нафту марки Brent знизилася приблизно на 7% - до 104 доларів.

