Регулятор звернувся до АЗС через дороге пальне і встановив дедлайн: що буде з цінами

АМКУ закликає учасників ринку оперативніше знижувати цінники на своїх стелах в разі зниження світових цін.

Антимонопольний комітет рекомендував АЗС формувати справедливі ціни на пальне, обгрунтовані економічними факторами, і дав 10 днів на відповідну реакцію, повідомляє офіційний сайт АМКУ.

"Антимонопольний комітет України рекомендував найбільшим операторам мереж АЗС забезпечити формування та зміну роздрібних цін на бензин, дизельне пальне та скраплений газ на підставі об’єктивних економічних факторів, зокрема враховуючи ринкові коливання вартості їх закупівлі, на умовах дотримання законодавства про захист економічної конкуренції", - зазначається у повідомленні.

АМКУ наголошує, що рекомендації комітету обов’язкові для учасників паливного ринку. Також у відомстві нагадали, що з огляду на стрімке зростання роздрібних цін на бензин, дизель та скраплений газ, 9 березня було розпочато розгляд справи за ознаками вчинення антиконкурентних узгоджених дій на ринках роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів, "в якій наразі здійснюється збір та аналіз доказів".

Відео дня

При цьому АМКУ зазначає, що зростання цін на пальне відбувалося на тлі стрімкого зростання світових цін на нафту, котирувань на нафтопродукти на ринках Євросоюзу, проблем із забезпеченням достатніх обсягів імпорту, зростання курсу валют та витрат на логістику.

У відомстві додали, що роздрібні ринки нафтопродуктів в Україні мають конкуренту структуру. Іншими словами, у відомстві не фіксують цінової змови серед АЗС. Водночас АМКУ закликає учасників ринку оперативніше знижувати цінники на своїх стелах в разі зниження світових цін.

Скільки коштує пальне на АЗС сьогодні

Тим часом, згідно з даними порталу "Мінфін", преміальний А-95 бензин на українських АЗС у п’ятницю, 24 квітня, коштує у середньому 75,74 грн/л. Тоді як звичайний 95-й – 72,44 грн/л. Обидва види пального за добу подешевшали на 5 копійок. Водночас 92-й бензин не змінився у ціні і коштує, станом на сьогодні, 67,31 грн/л.

Дизельне паливо скинуло лише 11 копійок і продається, у середньому, по 88,10 грн/л. Тоді як за літр скрапленого газу 24 квітня просять 48,87 грн/л, що лише на 4 копійки менше, ніж напередодні.

Ціни на бензин в Україні - останні новини

Внаслідок бойових дій на Близькому Сході та стрибка цін на нафту вартість пального на українських АЗС суттєво зросла. Однак, на тлі новин про можливе перемир’я в Ірані та потенційне відновлення судноплавства Ормузькою протокою, що призвели до обвалу світових цін на нафту, вартість пального почала знижуватися. Зокрема, 23 квітня вартість преміального 95-го бензину впала на 51 копійку у порівнянні з середою. Але ціни досі значно вищі, ніж були до початку військової кампанії в Ірані.

З огляду на стрибок паливних цін на АЗС Антимонопольний комітет у березні розпочав справу за ознаками за ознаками вчинення порушення на ринку АЗС. Однак 8 квітня очільник АМКУ Павло Кириленко повідомив, що його відомство не виявило доказів змови на ринку пального.

