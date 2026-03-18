Ціни на бензин сягнули рекорду: війна на Близькому Сході б’є по Японії, - Bloomberg

Нафтовий шок з Близького Сходу різко вдарив по імпортозалежній Японії.

Ціни на бензин в Японії зросли до найвищого показника за понад 30 років. Стрімке подорожчання пов’язують із війною на Близькому Сході та ризиками для глобальних поставок нафти.

Видання Bloomberg пише, що вартість пального піднялась на 18% за тиждень і становить 190,8 єн (близько 1,20 дол.) за літр, що стало найвищим показником з 1990 року.

Зростання цін посилює тиск на домогосподарства та підприємства, які вже чотири роки поспіль страждають від інфляції, що перевищує цільовий показник у 2%, встановлений Банком Японії.

Відео дня

Уряд країни вже оголосив про запровадження субсидій на бензин, які почнуть діяти з 19 березня. Очікується, що вони знизять ціни приблизно до 170 єн (близько 1,07 дол.) за літр упродовж наступних кількох тижнів.

Японський уряд також готується до економічного удару через війну США з Іраном, адже Токіо імпортує понад 90% нафти з Близького Сходу. Додатковим фактором ризику стала ситуація в Ормузькій протоці, через яку транспортується близько 20% світової нафти. Наразі протока фактично перекрита на тлі бойових дій.

Частково через те, що країна настільки залежна від нафти з цього регіону, вона підтримувала дружні відносини з Іраном, але ці відносини можуть розірватися, якщо Японія буде сприйматися як держава, що надто заграє з президентом США Дональдом Трампом.

Окрім бензину, Токіо планує субсидувати закупівлі легкої та важкої нафти, а також гасу. Загалом енергоресурси становлять близько 7% споживчого кошика в країні, тож їх подорожчання безпосередньо впливає на загальний рівень цін.

Ситуація з нафтою через війну в Ірані - останні новини

Вартість нафти після початку війни на Близькому Сході суттєво зросла через бойові дії та фактичне перекриття Іраном Ормузької протоки для більшості кораблів. Ціна нафти періодично перевищує 100 доларів за барель.

17 березня ціни на нафту зросли після першого за майже тиждень падіння за підсумками попередньої торговельної сесії. Таким чином нафта повернулася до зростання, оскільки Іран посилив атаки на енергетичну інфраструктуру в районі Перської затоки.

18 березня стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає варіант послаблення санкцій проти нафтового сектора Венесуели.

