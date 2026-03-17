Ціни на нафту відреагували на нові атаки Ірану

Аналітики JPMorgan Chase & Co очікують зменшення кількості кораблів, які зможуть проходити через Ормузьку протоку.

Ціни на нафту зранку 17 березня зросли після першого за майже тиждень падіння за підсумками попередньої торговельної сесії. "Чорне золото" повернулося до зростання, оскільки Іран посилив атаки на енергетичну інфраструктуру в районі Перської затоки, повідомляє Bloomberg.

За даними порталу investing, станом на 9:38 за київським часом вартість нафти марки Brent зросла на 3,04 долара - до 103,25 долара за барель. Американська нафта марки WTI подорожчала на 3,39 долара - до 95,85 долара за барель.

З початку війни на Близькому Сході ціни на нафту зросли більш ніж на 40%. Проте за підсумками 16 березня котирування впали, оскільки США готувалися випустити на ринок перший транш нафти з резервів. Але на тлі новин про атаку іракського нафтового родовища та ключового порту Еміратів іранськими дронами та ракетами, котирування відновили зростання.

До того ж президент США Дональд Трамп пригрозив розширити удари по острову Харг, щоб вразити нафтову інфраструктуру Ірану. За даними відкритих джерел, на острові Харг знаходиться головний нафтовий термінал Ірану, через який проходить 90% нафтового експорту країни-члена ОПЕК+.

Трамп також заявив, що Вашингтон "руйнує" здатність Тегерана загрожувати комерційному судноплавству через Ормузьку протоку, і знову звернувся до інших країн із закликом про допомогу в забезпеченні безпечного проходу. Однак, як зазначає Reuters, низка союзників відмовилися надсилати військові кораблі для ескорту танкерів через Ормузьку протоку у відповідь на заклик американського лідера.

Тим часом, ОАЕ та Кувейт ще більше скоротили видобуток нафти через фактичне блокування Ормузької протоки. Bloomberg зазначає, що Саудівська Аравія та ОАЕ змагаються за збільшення експорту через альтернативні маршрути, що оминають Ормуз.

"Проходження через протоку, ймовірно, стане все більш обмеженим, оскільки Іран надаватиме дозвіл на прохід лише деяким суднам залежно від їхньої політичної приналежності", – зазначили аналітики JPMorgan Chase & Co.

За даними агентства Bloomberg, 16 березня кількість іранських суден, що пройшли Ормузькою протокою, зросла до рекордного рівня за часів війни на Близькому Сході. Серед них був нафтовий танкер, що прямував до Китаю.

"Найбільший ризик для ринку полягає в тому, що Ормузька протока залишатиметься перекритою протягом тривалого часу, а ринок відчуватиме, що США та їхні союзники мають обмежені можливості змінити ситуацію", – зазначив керівник відділу досліджень брокерської компанії Pepperstone Group Кріс Вестон.

Ситуація в Ірані і ціни на нафту - останні новини

Ціни на нафту після початку війни на Близькому Сході суттєво зросли через бойові дії та фактичне перекриття Іраном Ормузької протоки для більшості кораблів. Вартість "чорного золота" періодично перевищує 100 доларів за барель.

Попри зусилля Ірану деякі кораблі знайшли спосіб проходу через Ормузьку протоку. Для цього кораблі змінюють свої дані або відключають маяки.

Втім офіційний Тегеран заявляє про готовність до перемовин стосовно безпечного судноплавства через Ормузьку протоку, хоча і не налаштований завершувати війну. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран готовий до перемовин стосовно безпечного проходу кораблів через Ормузьку протоку.

