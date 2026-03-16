Іран не залишає цінам на нафту шансів на зниження: що відбувається на ринку

Міністр енергетики США вважає, що війна на Близькому Сході завершиться найближчими тижнями.

Ціни на нафту зранку 16 березня зросли. "Чорне золото" дорожчає, оскільки інвестори зосередилися на загрозах нафтовим об’єктам на Близькому Сході, повідомляє Reuters.

За даними порталу investing, станом на 10:34 за київським часом ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 2,69 долара - до 105,83 долара за барель. Американська нафта марки WTI подорожчала на 1,9 долара - до 98,74 долара за барель.

Reuters зазначає, що вартість нафти марки Brent та WTI у березні подорожчала на понад 40%, досягнувши найвищого рівня з 2022 року після того, як Іран фактично заблокував судноплавство через Ормузьку протоку, що призвело до перекриття постачання п’ятої частини світових поставок "чорного золота".

Аналітики ING наголошують, що удари США по острову Харг викликали занепокоєння стосовно постачання іранської нафти на світовий ринок, хоча вони, судячи з усього, були спрямовані на військову, а не енергетичну інфраструктуру. Експерти пояснюють, що іранська нафта – це чи не єдина нафта у світі, яка транспортується через Ормузьку протоку.

"Удари США по острову Харг, завдані у вихідні, викликали занепокоєння щодо поставок, оскільки через нього проходить більша частина іранського експорту нафти", - додали експерти.

У вихідні Трамп пригрозив новими ударами по іранському острову Харг, через який проходить близько 90% іранського експорту.

Незабаром після атак на Харг іранські безпілотники завдали удару по ключовому нафтовому терміналу в Фуджейрі в ОАЕ. За даними джерел Reuters, відвантаження нафти на терміналі відновили, але незрозуміло, чи відбувається воно у нормальному режимі.

Reuters зазначає, що Фуджейра розташована за межами Ормузької протоки. На терміналі відвантажується близько 1 мільйона барелів на день флагманської нафти ОАЕ "Мурбан", що становить приблизно 1% світового попиту на нафту.

Між тим, 15 березня президент США Дональд Трамп заявив, що вимагає від інших країн допомогти в захисті Ормузької протоки, додавши, що Вашингтон веде переговори з кількома державами щодо її охорони. Трамп також зазначив, що США підтримують контакти з Іраном, але висловив сумнів у тому, що Тегеран готовий до серйозних переговорів щодо припинення конфлікту.

Аналітик банку SEB Ерік Мейерссон вважає, що США розглядають варіанти наземних операцій задля забезпечення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку.

"США розглядають варіанти наземних операцій з високим рівнем ризику, включаючи рейди на ядерні об'єкти з метою захоплення збагаченого урану Ірану, захоплення нафтового хабу на острові Харг та окупацію півдня Ірану для захисту Ормузької протоки", – зазначив аналітик.

У свою чергу Міжнародне енергетичне агентство повідомило, що незабаром на ринок почнуть надходити понад 400 мільйонів барелів нафти з резервів. За словами представників агентства, запаси з країн Азії та Океанії будуть вивільнені для продажу на ринку негайно, тоді як запаси з Європи та СШа стануть доступними наприкінці березня.

"Оскільки конфлікт (на Близькому Сході, – УНІАН) триває вже у третій тиждень, відсутність чіткого плану розв'язання ситуації змушує світові ринки все більше турбуватися про неконтрольовану спіраль ескалації", – зазначив Мейерссон.

Проте міністр енергетики США Кріс Райт заявив 15 березня, що очікує закінчення війни протягом "найближчих кількох тижнів", після чого постачання нафти відновиться, а витрати на енергію знизяться.

Через бойові дії на Близькому Сході та фактичне блокування Ормузької протоки, ціни на нафту суттєво зросли. При цьому вартість нафти марки Brent перевищила 100 доларів за барель.

Попри зусилля Ірану деякі кораблі знайшли спосіб проходу через Ормузьку протоку. Кораблі задля проходу через протоку навмисно змінюють свої дані, видаючи себе за китайські кораблі, або відключають свої маяки.

Зі свого боку, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна готова захищатися скільки буде потрібно. Водночас, він додав, що Тегеран готовий до перемовин стосовно безпечного проходу кораблів через Ормузьку протоку.

