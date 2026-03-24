В одній із країн ЄС іноземці платитимуть за пальне більше, ніж місцеві, - ЗМІ

Словаччина запровадила подвійні ціни на дизель.

У Словаччині запровадили нову систему продажу дизельного пального. Водії автомобілів з іноземними номерами змушені платити більше, ніж місцеві.

Видання ct24 пише, що обмеження запровадили на 30 днів на тлі зростання попиту з боку іноземців.

Зазначається, що оператори заправних станцій у Словаччині відтепер повинні стягувати з водіїв транспортних засобів, зареєстрованих за кордоном, 1,826 євро за літр дизельного пального. Це середня ціна цього палива в Чехії, Польщі та Австрії, яка приблизно на п’яту частину вища за ціну дизельного палива у Словаччині на початку минулого тижня.

Таким чином, на стелах АЗС вказують вищу ціну для іноземних авто, а водіям машин зі словацькою реєстрацією під час оплати надають знижку. Працівники заправок мають вносити номерний знак автомобіля в систему.

Уряд пояснює такі кроки тим, що іноземні водії, зокрема з Польщі, почали масово скуповувати дешевше пальне в Словаччині. Одним з аргументів словацького уряду також є те, що з середини лютого в країні фактично діє стан нафтової надзвичайної ситуації.

Водночас найбільший продавець палива в країні Slovnaft уже підвищив ціни. У Братиславі літр дизеля для місцевих автомобілів коштує близько 1,574 євро.

Попри зростання цін, пальне в Словаччині залишається одним із найдешевших у ЄС, адже подорожчало менше, ніж у низці інших європейських країн після стрибка цін на нафту через війну на Близькому Сході.

