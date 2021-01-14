Інвестори вважають, що ризик зниження попиту на паливо через зростаючу кількість випадків COVID-19 можна порівняти з ефектом від зниження запасів сирої нафти в Сполучених Штатах.

Ціни на нафту стабілізувалися в ході ранкових торгів. Вартість бареля березневої нафти Brent 14 січня до 8:42 за Києвом склала $56,01 (-0,09%).

Про це повідомляє Enkorr.

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Барель лютневої нафти WTI торгувався по $52,92 (+0,02%). Попередні торги завершилися на рівні $56,06 і $52,91 відповідно.

Інвестори вважають, що ризик зниження попиту на паливо через зростаючу кількість випадків COVID-19 можна порівняти з ефектом від зниження запасів сирої нафти в Сполучених Штатах.

Дані по запасах сирої нафти в США від Управління енергетичної інформації США (EIA) показали, що за тиждень, що завершився 8 січня, цей показник знизився на 3,247 млн бар. при прогнозному зниженні на 2,266 млн бар. Це менше падіння, зафіксованого минулого тижня.

Дані EIA також показали зростання запасів бензину і дистилятів, оскільки в очікуванні літнього сезону водіння нафтопереробні заводи збільшили виробництво до найвищого рівня з серпня 2020 р.

Поточні ціни на нафту

Нафта West Texas Intermediate (WTI) виросла в ціні на 34 центи (+0,6%) за останню сесію і встановилася на рівні 53,55 долара за барель, 12 січня ціни на WTI виросли 2%.

Ф'ючерси Brent під час минулої сесії виросли на 1,7%, а 13 січня додали ще 36 центів (0,6%) в ціні та зараз коштують 56,94 долара за барель.

Останній раз такі ціни спостерігалися до першого спалаху захворюваності в Китаї та локдаунів, що впроваджувалися для зупинки поширення вірусу.

Станом на 13 січня 2021 року світові ціни на нафту досягли докарантинного рівня.

Що цьому передувало

Після цінових рекордів ф'ючерси Brent і WTI почали падати - оптимізм інвесторів зменшується на тлі нової хвилі захворюваності в Китаї.

Ціни на нафту Brent і WTI почали зростати через рішення Саудівської Аравії обмежити видобуток нафти-Brent вперше з лютого досяг 55 доларів за барель.

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Автор: УНІАН