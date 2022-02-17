Зниження ціни на нафту почалося після інформації про відведення російських військ від українського кордону.

17 лютого 2022 року ціни на нафту продовжили зниження, яке почалося після інформації про відведення російських військ від українського кордону.

Про це повідомляє Investing.

Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на Лондонській біржі ICE Futures до 7:15 за Києвом у четвер становила $93,65 за барель, що на $1,16 (1,22%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів у середу ці контракти подорожчали на $1,53 (1,6%) - до $94,81 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $92,39 за барель, що на $1,27 (1,36%) нижче підсумкового значення попередньої сесії. У середу вартість цих контрактів збільшилася на $1,59 (1,7%), до $93,66 за барель.

Станом на 10:47 за Києвом нафта марки Brent коштувала $93,65 за барель, нафта WTI коштувала $92,75.

За рік нафта подорожчала практично в півтора раза. Ціна змінилася з $58,67 станом на 3 лютого 2021 до $93,65 станом на 17 лютого 2022 року.

Ситуація на українському кордоні:

15 лютого 2022 року Міноборони РФ заявило про те, що Південний і Західний військові округи Росії почали повернення військ до місць дислокації після військових навчань.

Ціни на нафту: