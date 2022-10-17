Найбільше було поставлено до Польщі, Словаччини та Румунії.

Україна за січень-вересень 2022 року у 2,3 раза збільшила дохід від експорту електроенергії в Європу в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, заробивши 429,12 млн дол.

Про це свідчать дані Державної митної служби.

Згідно з повідомленням, Україна за підсумками 9 місяців 2022 року поставила електроенергії до Польщі 30,4% (на 130,4 млн дол.), до Словаччини 23,6% (101,4 млн дол.), до Румунії 20,4% (на 109,7 млн дол.) В інші країни експорт склав 109,7 млн дол.

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У вересні цього року доходи від експорту електроенергії склали 150,36 млн дол. проти 26,137 млн дол. у вересні 2021 року.

Крім того, Україна в січні-вересні 2022 року імпортувала електроенергії на 133,57 млн дол., що вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше було імпортовано в січні – лютому з Білорусі - на 100,41 млн дол.

Атака Росії на енергосистему України:

Вранці 10 жовтня Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані влучання по об'єктах критичної інфраструктури.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що через російські обстріли застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та області.

В офісі президента закликали українців з 17: 00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії.

11 жовтня через дефіцит електроенергії у зв'язку з ворожими ударами по критичній інфраструктурі в Києві та області почали відключати світло.

11 жовтня глава Міненергетики Герман Галущенко, заявив, що через ворожі обстріли 10 жовтня пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

Крім того, 11 жовтня, обстріли продовжилися. Зокрема, російські загарбники завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області.

15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Київської області. Значних руйнувань зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури.

Експорт електроенергії в ЄС:

Українська енергосистема з 16 березня працює синхронно з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.

З 30 червня Україна почала комерційний експорт електроенергії в країни ЄС.

Через ворожі обстріли 10 та 11 жовтня постраждала майже третина всіх енергоблоків. Внаслідок цього, Україна призупинила експорт електроенергії та ввела графіки аварійних відключень і режим економії в години пік.

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