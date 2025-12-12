За оцінками фахівців, за весь рік доходи мають знизитися майже на чверть.

Державні доходи Російської Федерації від нафти й газу, ймовірно, знизяться майже удвічі в грудні порівняно з минулим роком – до 410 мільярдів рублів (5,17 мільярда доларів), повідомляє Reuters.

Таким чином, доходи впадуть до найнижчого рівня з серпня 2020 року, коли була пандемія COVID-19. Причиною грудневого падіння вважають зниження цін на нафту та зміцнення рубля.

За весь рік доходи мають знизитися майже на чверть – до 8,44 трильйона рублів, що нижче від прогнозу російського Міністерства фінансів у 8,65 трильйона рублів.

Доходи від нафти й газу - головне джерело коштів для Кремля, забезпечуючи чверть усіх надходжень до федерального бюджету.

Падіння доходів досить болюче для Росії, яка суттєво збільшила витрати на оборону й безпеку після військового вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що витрати російського федерального бюджету за військовими статтями в січні-вересні цього року встановили рекорд, досягнувши 11,854 трлн рублів (142,25 млрд доларів).

Якщо порівнювати із аналогічним періодом минулого року, витрати на армію і виробництво зброї зросли ще на 30%.

Підрив економіки Росії - останні новини

Україна та її західні союзники неодноразово заявляли, що хочуть змусити Росію припинити війну шляхом підриву її економіки.

Останнім часом українці активізували атаки на російський тіньовий флот. Ще у листопаді неподалік від берегів Туреччини було атаковано два танкери тіньового флоту. Як повідомлялося, підсанкційні судна KAIRO та VIRAT було уражено морськими дронами Служби безпеки України Sea Baby.

Пізніше, у грудні морські дрони СБУ уразили в акваторії Чорного моря танкер російського тіньового флоту Dashan. Приблизну вартість такого танкера оцінюють у 30 мільйонів доларів.

На думку фахівців, українські дрони вже посприяли обвалу нафтових доходів РФ до мінімуму з початку повномасштабного вторгнення. Водночас, цього поки що недостатньо для зупинення військової машини Кремля.

