Почався шлях до справжньої росієнезалежності, вважають в Офісі президента.

Радник керівника Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк вважає, що план Європейської комісії скоротити споживання газу на 15% - це кінець епохи російського лобі.

Про це Подоляк повідомив у мікроблозі Twitter.

"План Європейської комісії зі скорочення споживання газу на 15% - дієва протиотрута від традиційного російського газового шантажу. Європа розправляє плечі й каже: не дозволимо нікому говорити з нами з позиції сили. Кінець епохи російського лобі в ЄС. Початок шляху до справжньої росієнезалежності", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, країни-члени Європейського Союзу досягли домовленості щодо скорочення споживання газу на 15%.

При цьому ЄС може в критичному випадку зробити це обовʼязковим.

Схвалена постанова передбачає можливість ініціювати "Союзну тривогу" про безпеку постачання, у разі чого скорочення попиту стане обов’язковим.

Нині країни-члени погодилися зменшити свій попит на 15% у порівнянні з їхнім середнім споживанням за останні п’ять років, на термін з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року з можливим подовженням до кінця травня. Зазначається, що заходи для виконання поставлених цілей країни можуть обирати на власний розсуд.

Окрім цього, Рада ЄС визначила низку винятків з постанови, щоб врахувати різні ситуації держав-членів. Наприклад, від виконання постанови звільняються країни, які не підключені до газових мереж інших держав-членів, оскільки вони не зможуть вивільнити значні обсяги газу з трубопроводів на користь інших держав.

"Мета скорочення попиту на газ - заощадити напередодні зими, щоб підготуватися до можливих збоїв у постачанні газу з Росії", - додали в прес-службі Ради ЄС.

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