Орбан пригрозив Україні силовим шляхом 'зламати блокаду' нафтопроводу 'Дружба': деталі

Угорщина має "політичні та фінансові інструменти", щоб змусити Україну відновити транзит нафти, вважає Орбан.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Україна блокує транзит нафти через трубопровід "Дружба" й пригрозив відновити транспортування нафти силою.

"Не буде ніяких угод, ніяких компромісів. Ми силою зламаємо українську нафтову блокаду. Енергоресурс Угорщини незабаром знову потече трубопроводом "Дружба", - зазначив він на своїй сторінці в соцмережі Х.

За його словами, Угорщина має "політичні та фінансові інструменти", щоб змусити Україну відновити транзит нафти.

"Я хочу чітко заявити, що тут ми переможемо, і ми переможемо силою. Я не укладатиму жодних угод, не буде ніякого компромісу. Ми їх переможемо. Ми прорвемо нафтову блокаду", - зазначив Орбан.

Нафтопровід "Дружба" - головні новини

Як писав УНІАН, у січні Росія вдарила по нафтопроводу "‎Дружба"‎ , що спричинило пожежу на резервуарі для зберігання нафти, яку гасили протягом 10 днів. 27 січня транзит нафти до Угорщини та Словаччини було припинено. При цьому Угорщина та Словаччина звинувачують у припиненні постачань саме Україну.

За словами першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля, на момент російського удару в резервуарі було 25 тис. кубометрів нафти, частину якої закачали в трубу, що призвело до пошкодження частини внутрішнього обладнання нафтопроводу.

5 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може забезпечити технічну можливість роботи нафтопроводу "Дружба" приблизно за місяць-півтора, однак це не означає повного відновлення пошкодженої інфраструктури.

