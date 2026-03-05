США залучили проти Ірану найдорожчий авіаносець USS Gerald R. Ford: що про нього відомо

USS Gerald Ford не тільки має наступальні можливості, але й забезпечує швидке реагування, розвідку та перевагу в електронній війні.

Флагманський корабель ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN–78) – це не просто черговий авіаносець. Як найбільший і найсучасніший у технологічному плані військовий корабель у світі, він є одним із найскладніших озброєнь сучасної війни, пише Index.

В статті йдеться, що зараз, коли авіаносець бере безпосередню участь в операціях США в Ірані, особливо актуальним стало питання: чим саме цей корабель відрізняється від інших.

Видання зазначає, що хоча найбільший військовий корабель світу в даний час офіційно вже введений в експлуатацію, але першої справжньої операції ще доведеться почекати, але, ймовірно, недовго.

Відео дня

За даними, USS Gerald R. Ford зараз перебуває в Середземному морі або поблизу нього, тобто не на своїй базі або в постійному порту.

"Це вже не пасивна "присутність", а активний оперативний засіб у конфлікті з Іраном – він запускає літаки, підтримує повітряні удари, демонструє силу і сприяє досягненню стратегічних цілей США в регіоні", - пояснює видання.

Виникнення назви

Варто зазначити, що найбільший і найсучасніший військовий корабель у світі отримав ім'я 38-го президента США Джеральда Р. Форда.

Як вказується в публікації, Форд був президентом США з 1974 по 1977 рік. Він є єдиним американським президентом, якого не обирали ні віце-президентом, ні президентом безпосередньо на загальнонаціональних виборах. Пояснюється, що після відставки Річарда Ніксона він вступив на посаду відповідно до конституційного порядку спадкоємства.

Форд служив у військово-морському флоті під час Другої світової війни. Він вступив до лав збройних сил у 1942 році і служив на Тихому океані на борту легкого авіаносця USS Monterey. Він брав участь у декількох військових операціях і отримав нагороди за свою службу.

"Його особистий зв'язок з військово-морським флотом був важливим фактором при виборі імені", - пояснюється в статті.

Протягом своєї політичної кар'єри Джеральд Р. Форд був одним із найстабільніших прихильників збройних сил і національної безпеки у Вашингтоні. Він був членом Конгресу понад два десятиліття, з них вісім років очолював республіканську фракцію в Палаті представників.

Хоча він не вважався "яструбом" у зовнішній політиці, але Форд був переконаний, що глобальна роль і військова сила Сполучених Штатів у період холодної війни є не просто опцією, а стратегічною необхідністю.

Як зазначило видання, президентство Форда припало на період розрядки холодної війни. Він продовжив політику Ніксона та Генрі Кіссінджера, спрямовану на переговори з Радянським Союзом та обмеження гонки озброєнь.

Форд вважав надзвичайно важливим зміцнення НАТО. Окрім цього, як йдеться в матеріалі, після поразки у В'єтнамі було особливо важливо, щоб європейські союзники не ставили під сумнів відданість США.

"Активна дипломатія велася і на Близькому Сході: після війни Судного дня 1973 року США взяли на себе роль посередника між Ізраїлем та арабськими державами", - йдеться в статті.

Зазначається, що Форд підтримував так звану "покрокову" дипломатію, яка намагалася стабілізувати регіон за допомогою часткових угод. Він намагався впоратися з наслідками війни у В'єтнамі, зберігаючи при цьому статус США як великої держави.

Рішення, як назвати корабель, приймає керівництво ВМС США, формально це входить до компетенції міністра ВМС (Secretary of the Navy). Однак при прийнятті рішення враховуються також політичні та історичні аспекти.

Примітно, що назва CVN–78 була оголошена в 2007 році, ще за життя Форда, що є рідкісним випадком. Не останню роль в виборі назви відіграв намір, щоб перша одиниця нового покоління авіаносців носила ім'я президента, який сам служив на авіаносці.

Як зазначає видання, ім'я Джеральда Р. Форда одночасно символізує:

Військово-морську службу (як ветеран Другої світової війни);

Політичну стабільність у кризовий період;

Безперервність американської державності.

Характеристики найбільшого військового корабля у світі

В статті підкреслюється, що повна водотоннажність понад 100 тисяч тонн, а при довжині 337 метрів площа палуби перевищує 18 тисяч квадратних метрів.

"Всередині корпусу корабля розташовані тисячі приміщень: спальні, майстерні, зброярні, операційні, командні центри та приміщення для обробки даних", - розповідає видання.

У багатьох фахових статтях зазначається, що під час проектування класу Ford головним критерієм була стабільність та оптимізація робочих процесів на борту.

Більше того, забезпечення 4500-4600 осіб, що перебувають на борту, є інженерним подвигом.

"Корабель щодня готує понад 15 тисяч порцій їжі, виробляє питну воду з морської води за допомогою власних систем дистиляції води та має комплексний медичний центр, придатний для проведення невеликих операцій", - підкреслюється в публікації.

Серцем корабля є два ядерні реактори типу A1B. Вони забезпечують значно більшу електричну потужність, ніж попередні реактори класу Nimitz A4W.

Однією з найважливіших інновацій USS Gerald R. Ford є EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System), електромагнітна система запуску літаків. Вона кардинально відрізняється від парових катапульт, що використовувалися на попередніх авіаносцях.

Традиційні парові катапульти рухають літаки вперед за допомогою величезного тиску пари, що створює велике механічне навантаження як на корабель, так і на літаки.

Однак, EMALS використовує електромагнітне поле, що забезпечує плавне, поступове прискорення.

Вартість авіаносця

USS Gerald R. Ford – найдорожчий військовий корабель усіх часів. Вартість його будівництва перевищила 13 мільярдів доларів.

Проте, як зауважує видання, якщо ще й вврахувати всю програму досліджень і розробок, то сума зростає до понад 20 мільярдів доларів.

Ford є центром цілої авіаносної ударної групи, що складається з есмінців, крейсерів, підводних човнів та суден постачання. Це означає, що USS Gerald R. Ford діє не самостійно, а на чолі цілої комплексної групи військових кораблів, яка охоплює всі аспекти морської війни.

Роль в операції поблизу Ірану

Як повідомляє видання, в районі Ірану морська та повітряна війна є надзвичайно складною: протока Ормуз, Перська затока та повітряний простір Близького Сходу є вузькими, території під ними густо населені, а ці повітряні простори потенційно насичені ворожими збройними силами.

Тому USS Gerald Ford не тільки має наступальні можливості, але й забезпечує швидке реагування, розвідку та перевагу в електронній війні, а також підтримує повітряну перевагу.

Додається, що літаки F-35C та F/A-18, запущені з авіаносця, здатні контролювати повітряний простір, стежити за рухами ворога та, за необхідності, наносити цільові удари.

За словами експертів з безпеки, сама присутність USS Gerald R. Ford є сигналом для Ірану про те, що США здатні в короткий термін зосередити багатовимірні військові сили.

Водночас, видання зазначає, що Ford не є бездоганним, оскільки під час його розробки виникали технічні труднощі. До того ж, налагодження нових систем ще триває.

Військова операція США та Ізраїлю проти Ірану: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що легендарний стратегічний бомбардувальник B-52 Stratofortress бере участь в операції проти Ірану. Літак має дальність польоту до 14 тисяч кілометрів і може нести до 31 тонни озброєння. Він може одночасно уражати десятки цілей і перебувати в повітрі понад 10 годин без дозаправки. Примітно, що бомбардувальник здобув грізну репутацію під час війни у В’єтнамі. Його залучали до війни в Перській затоці (1991), операціях у Косові (1999), кампаніях в Афганістані та Іраку, а також у боротьбі проти ІДІЛ.

Також ми писали, що Збройні сили США розгорнули два авіаносці USS Gerald R. Ford та USS Abraham Lincoln. Вони виконують роль мобільних авіабаз, забезпечуючи постійні ударні операції в країнах Перської затоки. Як зазначає Forbes, посилаючись на аналітиків, наявність двох авіаносців дозволяє США чергувати польоти та підтримувати темп операції "Епічна лють". Водночас, це розтягує ресурси екіпажів і техніки. Експерти вважають, що після завершення операції "Форд" потребуватиме тривалого технічного обслуговування.

Вас також можуть зацікавити новини: