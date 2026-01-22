Україною прокотилася хвиля аварійних відключень: де найважче зі світлом

В "Укренерго" нагадали, що під час застосування графіків аварійних відключень графіки погодинних відключень не діють.

Через наслідки російських атак на енергетику у низці регіонів України застосовано графіки аварійних відключень, повідомляє "Укренерго".

Зокрема, з 8:08 аварійні відключення запроваджено на Сумщині. Як зазначили в "Сумиобленерго" рішення ухвалено за вказівкою "Укренерго" через пошкодження енергосистеми внаслідок атак РФ.

Без графіків погодинних відключень тимчасово житиме і Дніпропетровщина. Як повідомив телеграм-канал ДТЕК у Дніпрі та області за командою "Укренерго" запроваджено екстрені відключення.

Відео дня

Мешканцям Одещини також доведеться тимчасово забути про графіки погодинних відключень, оскільки, за командою "Укренерго" на всій території регіону запроваджено екстрені відключення.

Хвиля аварійних відключень докотилася і до Черкащини. Як повідомляє "Черкасиобленерго", на Черкащині з 8:10 застосовано аварійні відключення через "наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак".

Миколаїв та область також тимчасово поринуть у темряву. Як повідомляє "Миколаївобленерго" буде знеструмлено усі 10 черг споживачів.

Крім цього аварійні відключення запроваджені і на Вінничині. За даними "Вінницяобленерго" рішення ухвалене за командою "Укренерго" через "гострий дефіцит потужності внаслідок пошкоджень від російських обстрілів та зростання споживання".

Компанію Вінничині складе Запорізька область. Але, на відміну від інших областей, на Запоріжжі під аварійні обмеження потрапили промислові споживачі. Як повідомили у "Запоріжжяобленерго", аварійні відключення запроваджено "з метою стабілізації ситуації в енергосистемі". Паралельно у регіоні продовжують діяти графіки погодинних відключень світла.

Також аварійні відключення вчергове запроваджено на Харківщині. "У Харкові та Харківській області застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі", - пояснило "Харківобленерго".

При цьому енергетики додали, що продовжують діяти графіки погодинних відключень світла.

Про почасові графіки відключень тимчасово забувають мешканці Чернігівщини та Кіровоградщині. Як повідомляє "Чернігівобленерго", з 8:27 застосовано графік аварійних відключень.

На Кіровоградщині, за даними "Кіровоградобленерго" запроваджено спеціальний графік аварійних відключень - це крайній захід для негайного розвантаження енергосистеми, який застосовується у критичних ситуаціях за розпорядженням диспетчера НЕК "Укренерго".

Поки не може повернутися до стабільних графіків відключень і Київ. За даними ДТЕК "Київські електромережі" у столиці і надалі діють екстрені відключення.

Без графіків тимчасово і Київщина. За даними ДТЕК "Київські регіональні електромережі", екстрені відключення запроваджено на всій території столичної області за командою "Укренерго".

Атака РФ на енергосистему України

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 20 січня РФ завдала чергового удару по енергооб’єктах України. В результаті нічної атаки тисячі будинків у столиці лишилися без опалення, світла і води. Серед цілей ворожих дронів та ракет були підстанції АЕС.

За даними ДТЕК, через наслідки чергової атаки РФ десятки тисяч осель українців станом на 21 січня залишалися без світла.

Вас також можуть зацікавити новини: