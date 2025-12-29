Наслідки енерготерору РФ: у низці областей запроваджено аварійні відключення світла

Аварійні відключення будуть скасовані після відповідної команди НЕК "Укренерго".

В низці регіонів України через наслідки систематичних атак Російської Федерації на енергосистему України застосовано аварійні відключення електроенергії, повідомляє НЕК "Укренерго".

"Через складну ситуацію в енергосистемі – в окремих областях наразі застосовані аварійні відключення електроенергії. Попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень у цих регіонах наразі не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації", - написали в "Укренерго".

З повідомлень відповідних обленерго випливає, що екстрені відключення наразі діють у трьох регіонах.

Відео дня

Як повідомляє "Полтаваобленерго", на Полтавщині аварійні відключення світла запроваджені з 9:45 29 грудня через "наслідки російських атак на об’єкти енергетики". Компанія нагадує, що аварійні відключення будуть скасовані після отримання відповідної команди від диспетчерів енергосистеми.

Аварійні відключення також запровадили і на Харківщині для стабілізації ситуації в енергомережі. Водночас, як зазначає "Харківобленерго", одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Крім цього аварійні відключення запровадили і на Сумщині. Як зазначили у "Сумиобленерго", графіки аварійних відключень запроваджено о 9:24 через "пошкодження енергосистеми внаслідок атаки армії РФ".

Атаки Росії на енергосистему України - останні новини

27 грудня Росія вчергове массовано вгатила дронами та ракетами по Києву та області. Основною ціллю ворога була енергетична інфраструктура. Через наслідки ворожої атаки на лівому березі Києва продовжують застосовуватися екстрені відключення.

Важкою ситуація зі світлом залишається і на Київщині. За прогнозом нардепа Сергія Нагорняка, стабілізувати ситуацію зі світлом в області вдасться протягом тижня.

Вас також можуть зацікавити новини: