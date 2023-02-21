Запланована потужність проекту становитиме п'ять мільярдів кубометрів природного газу на рік.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну та множинних санкцій проти агресора, Хорватія візьме участь у проекті зі з'єднання своєї газової мережі з мережею сусідньої Боснії та Герцеговини.

Як заявив міністр економіки Хорватії Давор Філіпович, йдеться про і з'єднання з мережею Боснії та Герцеговини хорватської газової мережі і терміналу зрідженого природного газу на острові Крк на півночі Адріатики, повідомляє Euractiv.

Ця ділянка є частиною Південного газового з'єднання, запланованого проекту вартістю 100 мільйонів євро з будівництва 180-кілометрового транскордонного газопроводу, який з'єднає Хорватію з Боснією та Герцеговиною. Як зазначається в матеріалі, він має допомогти зменшити повну залежність Боснії від російського газу.

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Згідно з початковим проектом, від запланованого 511-кілометрового Іонічного Адріатичного трубопроводу, що з'єднує Хорватію, Чорногорію та Албанію, від хорватського портового міста Спліт буде відгалужена ділянка в напрямку міста Імоцкі та через боснійський кордон до міста Посуш'є.

На реалізацію всього проекту, який, як очікується, буде завершено до кінця 2025 року, виділено 7,7 млн євро фінансування з боку ЄС, а його запланована потужність складе п'ять мільярдів кубометрів природного газу на рік.

Хорватія та газопровід

9 лютого 2023 року Угорщина заявила про те, що планує співпрацювати з Хорватією для збільшення пропускної здатності Адріатичного трубопроводу, через який в Угорщину надходить неросійська нафта.

Угорщина планує співпрацювати з Хорватією для збільшення пропускної спроможності Адріатичного трубопроводу.

Трансадріатичний газопровід

Трансадріатичний газопровід - трубопровід для транспортування природного газу з Прикаспію і з Близького Сходу в Західну Європу. Частина Південного газового коридору, продовжуючи, таким чином, ланцюжок з Південно-кавказького газопроводу (Баку - Тбілісі - Ерзурум) та Трансанатолійського газопроводу (Туреччина).

Маршрут газопроводу протяжністю 878 км - Греція, Албанія, Адріатичне море (офшорна частина), Італія. Розробники проекту - швейцарська EGL, норвезька Statoil, німецький E. ON Ruhrgas. Початок експлуатації - 15 листопада 2020 року.

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