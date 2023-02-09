Угорщина планує співпрацювати з Хорватією для збільшення пропускної спроможності Адріатичного трубопроводу.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Угорщина планує співпрацювати з Хорватією для збільшення пропускної спроможності Адріатичного трубопроводу, по якому в Угорщину надходить неросійська нафта.

Як заявив керівник апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергель Гуляш, уряд обговорив свою енергетичну стратегію до 2030 року, яка включатиме надання Дунайському нафтопереробному заводу угорської нафтогазової групи MOL можливості переробляти більше неросійської нафти, повідомляє Reuters.

"Ми знаємо, що якби зараз не було сирої нафти з Росії, то поставки могли б йти тільки через море, по Адріатичному трубопроводу. Так що це проект особливої важливості, який Угорщина хотіла б реалізувати разом з Хорватією", - сказав Гуляш на брифінгу.

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Він також зазначив, що ядерна енергетика, відновлювані джерела енергії, включаючи сонячну енергію, і розвиток національної енергосистеми будуть центральними елементами стратегії, яку уряд планує фінансувати за рахунок коштів фонду відновлення Європейського Союзу, як тільки буде досягнуто угоду про гроші.

Трансадріатичний газопровід

Трансадріатичний газопровід - трубопровід для транспортування природного газу з Прикаспію і з Близького Сходу в Західну Європу. Частина Південного газового коридору, продовжуючи, таким чином, ланцюжок з Південно-Кавказького газопроводу (Баку - Тбілісі - Ерзурум) і Трансанатолійського газопроводу (Туреччина).

Маршрут газопроводу протяжністю 878 км - Греція, Албанія, Адріатичне море (офшорна частина), Італія. Розробники проекту - швейцарська EGL, норвезька Statoil, німецький E. ON Ruhrgas. Початок експлуатації - 15 листопада 2020 року.

Війна в Україні та позиція Угорщини

Угорщина має побудовану Росією атомну станцію, яку планує розширити разом з "Росатомом".

Угорська атомна електростанція "Пакш" має чотири невеликих російських реактора ВВЕР 440 загальною потужністю близько 2000 мегават. Вона виробляє приблизно половину електроенергії в Угорщині, а атомне паливо отримує з Росії.

За угодою, підписаною в 2014 році з Росією, Угорщина має на меті розширити станцію "Пакш" двома реакторами ВВЕР російського виробництва потужністю 1,2 гігавата кожен.

Раніше Угорщина, яка є членом ЄС, неодноразово критикувала санкції ЄС щодо Росії, заявляючи, що вони не змогли істотно послабити Росію, проте можуть знищити європейську економіку.

Орбан неодноразово відмовлявся вводити санкції проти РФ, а також саботував допомогу Україні.

Станом на 20 січня 2023 року Угорщина заблокувала 500 мільйонів євро військової підтримки ЄС Україні.

27 січня 2023 рбан заявив, що Угорщина накладе вето на будь-які енергетичні санкції проти РФ.

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