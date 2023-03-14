Іспанія цього року є найбільшим покупцем російського СПГ в ЄС. Поставки газу в країну з Алжиру падають через дипломатичну ворожнечу.

Імпорт скрапленого природного газу з Росії до Іспанії зріс на 84% з початку війни в Україні.

Це свідчить про те, наскільки Європа залишається залежною від Москви, попри спроби скоротити енергетичні зв'язки, пише Bloomberg.

Іспанія була змушена збільшити закупівлі СПГ із інших країн після того, як поставки від давнього постачальника газу - Алжиру - скоротилися через дипломатичну ворожнечу між двома країнами. У той час як Росія скоротила продажі через трубопроводи в Європу до мінімуму, потоки СПГ зросли більш ніж на 30% минулого року.

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Залежність Іспанії від російського СПГ, імовірно, приверне увагу політиків ЄС, деякі з яких закликають до скорочення доходів Москви після її вторгнення в Україну. Минулого тижня комісар ЄС із енергетики Кадрі Сімсон закликала припинити ці поставки, заявивши, що європейським компаніям не слід продовжувати довгострокові контракти після закінчення терміну дії поточних. Про конкретні заходи вона не повідомила.

Іспанія є найбільшим покупцем російського СПГ у ЄС цього року, за нею йдуть Бельгія і Франція, свідчать дані відстеження суден, опубліковані Bloomberg. За даними Центру досліджень в області енергетики і чистого повітря, Іспанія також витрачає на нафту і газ із Москви більше за всіх у ЄС - 944 мільйони євро.

Іспанія отримує російський газ тільки у вигляді СПГ, оскільки її енергокомпанія Naturgy Energy Group SA має 20-річний контракт на закупівлю палива у "Ямалу СПГ" в Арктиці до 2038 року. Імпорт у період з березня 2022 по лютий цього року зріс до 61344 гігават-годин у порівнянні з 33305 гігават-годин за той же період роком раніше.

На частку російського СПГ припадало 14% від загального обсягу поставок до Іспанії за цей період, що на 6,2 процентних пункту більше. СПГ з Росії склав близько 16% від загального обсягу імпорту палива в Західну Європу минулого місяця, при цьому США поставили майже половину.

Російський газ в Європі

Як повідомляв УНІАН, Росія завжди використовувала свої енергоресурси в якості зброї і шантажу. Європа відчула на собі всі принади співпраці з росіянами цього літа. Після початку повномасштабного вторгнення ЄС активно підтримував Україну, тому Кремль, у своїх кращих традиціях, замість пряника у вигляді дешевого газу дістав батіг - почав перекривати газовий вентиль.

Європейським чиновникам в терміновому порядку довелося шукати альтернативи російському газу. Серед таких - поставки СПГ газу зі США та інших держав, в тому числі країн з півночі Африки і Близького Сходу.

У червні США вперше в історії поставили в Європу більше газу, ніж Росія. У січні стало відомо, що США мають намір збільшити експорт скрапленого газу завдяки завершенню ремонту на заводі Freeport LNG.

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