Інвестиції планувалися на рівні півмільярда доларів.

Китайська державна компанія Sinopec Group призупинила переговори щодо значних інвестицій у нафтохімічну промисловість та збут газу в Росії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

"Китайська Sinopec, прислухавшись до заклику уряду про обережність у зв'язку з посиленням санкцій, призупинила переговори про великі інвестиції у російський газохімічний завод та підприємство зі збуту російського газу в Китаї", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інвестиції планувалися на рівні півмільярда доларів.

Раніше повідомлялося, що японські та французькі інвестори призупинили фінансування проекту російської газової компанії "Новатек" з будівництва заводу на півночі Росії.

Довідка УНІАН. 24 лютого близько 5:00 ранку Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито" демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Дії Москви засудив фактично весь світ. США і ЄС ввели безпрецедентні санкції щодо країни-агресора.

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