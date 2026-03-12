Індонезія купила експортну версію ракет 'Онікс', але є нюанс, - ЗМІ

За даними медіа, Джакарта придбає лише одну батарею надзвукових ракет BrahMos за 100 млн доларів. Фінансування здійснять за рахунок іноземного кредиту.

Індонезія уклала контракт на придбання берегового ракетного комплексу з протикорабельними ракетами BrahMos – експортної версії російської ракети П-800 "Оникс". Закупівля відбудеться через індійсько-російське спільне підприємство BrahMos Aerospace Limited, пише Defence Express.

Міністерство оборони Індонезії офіційно підтвердило укладення угоди, однак не розкривало її вартості та кількості систем. За даними профільного видання Janes, Джакарта придбає лише одну батарею комплексу вартістю приблизно 100 млн доларів.

Відомо також, що фінансування угоди відбуватиметься за рахунок іноземного кредиту. Хто саме надасть кошти, наразі не уточнюється.

Раніше планували більшу закупівлю

Ще на початку 2025 року Джакарта подала запит на можливе придбання кількох батарей ракетних комплексів загальною вартістю близько 450 млн доларів. Проте в підсумку сторони погодилися лише на одну батарею, а причини такого скорочення обсягу закупівлі не пояснюються.

Компанія BrahMos Aerospace Limited є спільним підприємством Індії та Росії. Частка Індії у ньому становить 50,5%, тоді як Росія володіє 49,5%.

Через це кредит на закупівлю міг бути наданий як Нью-Делі, так і Москвою, або ж обома країнами спільно.

Росія зберігає ключові компоненти ракети

Попри заяви індійської сторони про досягнення близько 75% локалізації виробництва, Росія й надалі постачає ключові елементи ракети та отримує частку доходів від експорту.

Ракета BrahMos має стартову масу близько 3000 кг та бойову частину вагою 300 кг. Для експортної версії заявлена дальність польоту до 300 км. Вона є надзвуковою, що значно ускладнює її перехоплення засобами протиповітряної оборони.

Навіть продаж однієї батареї комплексу може принести Росії фінансову вигоду, адже російська сторона бере участь у виробництві критичних компонентів ракети та отримує частину прибутку від експортних контрактів.

Інші новини про "Онікси"

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Росія розробляє пускові установки для "Калібрів" і "Оніксів". У ВМС пояснили, що ці уніфіковані пускові установки не є якимось ноу-хау - цю ідею росіяни скопіювали в інших країн.

Ідея полягає в тому, щоб універсальна пускова установка могла запускати й "Калібри", й "Онікси", й "Циркони".

