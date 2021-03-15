При цьому витрати на імпорт електроенергії скоротилися з 57 до 20 мільйонів доларів.

Україна в січні-лютому 2021 року скоротила експорт електроенергії в грошовому вираженні в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року в 3,7 раза - до 22,46 мільйона доларів.

Читайте такожУкраїнцям виплатили компенсацію за подорожчання електроенергії-МінсоцполітикиПро це свідчать дані Державної митної служби.

За даними митниці, 51% (11,4 мільйона доларів) виручки від експорту припало на постачання електроенергії в Угорщину. Близько 26,8% (6 мільйонів доларів) від загального обсягу експорту електроенергії припало на Польщу і 12,4% (2,7 мільйона доларів) – на Румунію. Експорт в інші країни склав 2,1 мільйона доларів.

Також повідомляється, що витрати на імпорт електроенергії в Україну скоротилися до 20,4 мільйона доларів у січні-лютому 2021 року з 57,25 мільйона доларів роком раніше. Більша частина - 53,5%, або 10,9 мільйона доларів - припала на поставки зі Словаччини, 8 мільйонів доларів (39,4%) - з Білорусії, 0,8 мільйона доларів (4%) - з Угорщини й 0,6 мільйона доларів (3%) – з інших країн, включаючи Росію.

Що цьому передувало

Україна у 2020 році скоротила експорт електроенергії в грошовому вираженні в порівнянні з 2019 роком на 25,9% - до 280,8 мільйона доларів.

Витрати на імпорт електроенергії в Україну за підсумками 2020 року зросли на 8,4% - до 131,6 мільйона доларів.

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Автор: Бредіхіна Ганна