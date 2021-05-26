За словами глави МЗС, поки газ не почав транспортуватися через газогін "Північний потік-2", треба боротися за національні інтереси.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що у справі "Північного потоку-2" Україна буде боротися за національні інтереси до кінця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на спільній прес-конференції з генеральним секретарем ОБСЄ Хельгою Шмід у Києві.

"Як не дивно, але "Північний потік-2" ми з пані Шмід теж обговорювали. Ніщо не завершено, поки воно не завершено на 100%, і до речі, я про це казав державному секретарю США Ентоні Блінкену під час нашої зустрічі. І друге, - ніщо не програно, поки гра не завершилася", - наголосив Кулеба.

"Безумовно, тепер у будівельників "Північного потоку-2" є набагато кращі шанси добудувати цей проект, але моє правило в житті - завжди боротися до кінця за національні інтереси України. І доти, доки газ не потік по Nord Stream-2, - будемо боротися за захист наших інтересів", - заявив Кулеба.

Санкції США проти «Північного потоку-2»

Нещодавно стало відомо, що США не будуть запроваджувати санкцій проти компанії-оператора «Північного потоку-2» та її керівника. Зокрема, у доповіді Держдепартаменту США повідомляється про зняття санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, яка займається будівництвом «Північного потоку-2», та її керівника Маттіаса Варніга, якого західні ЗМІ називають союзником президента РФ Володимира Путіна.

Попри це, Держдепартамент США оголосив про запровадження санкцій проти чотирьох суден та чотирьох юридичних осіб, які залучені до прокладання «Північного потоку-2». Блінкен заявив, що відмова від санкцій відповідає національним інтересам США.

Кулеба вважає, що реалізація проекту «Північний потік-2» свідчитиме про поразку американської дипломатії.

Північний потік-2: що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований уже на 95%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з вже існуючим "Північним потоком-1".

Спорудження газопроводу призупинялося через запроваджені США санкції проти компаній-підрядників, однак у лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його власними силами.

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Автор: Віталій Саєнко