Голова МАГАТЕ хоче досягнути рамкового рішення та компромісу, який дозволить забезпечити всі загальноприйняті принципи управління атомними об’єктами.

Директор Міжнародного агентства атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Ґроссі запропонував відвідати Чорнобильську зону і зустрітися там із представниками російської та української сторін.

Про це він повідомив на прес-конференції після обстрілу та захоплення російськими військами Запорізької атомної електростанції, передає "Радіо Свобода".

Ґроссі навів дані державного підприємства "Енергоатом", за якими ситуація на Запорізькій атомній електростанції "досі дуже напружена". Посадовець вказав на сім принципів управління атомними об’єктами, перший із яких - фізична цілісність потужностей - на ЗАЕС вже порушено.

"Нам пощастило, що не було витоку радіації та цілісність самих реакторів не було скомпрометовано, на відміну від станції в ширшому сенсі. Але очевидно, що, коли всі ми погоджуємося з цими принципами, слова повинні щось означати, і ми повинні діяти відповідно", - додав він.

Ґроссі нагадав, що Україна звернулася до агентства із запитом про негайну допомогу.

"Тримаючи на думці, що відбувається, і ризики, на які ми наражаємося, …я повідомив Росію та Україну про свою готовність поїхати до Чорнобиля якомога швидше, аби ці сім критично важливих стовпів ніколи більше не були під загрозою. Ідея за цією моєю ініціативою як голови МАГАТЕ полягає в тому, щоб досягнути рамкового рішення та компромісу, який дозволить не скомпрометувати ці принципи, на які ми всі підписали", - пояснив він.

Голова МАГАТЕ визнав, що ця поїздка "буде нелегкою", але він вважає її можливою. Відповідаючи на запитання журналістів, він додав, що головною метою такої поїздки є переговори. Обидві сторони отримали пропозицію та обдумують її.

"Є кілька технічних характеристик, які роблять бажаним зробити це там (у Чорнобилі - УНІАН), щоб мати кращі ідеї, і також аби бути більш ефективним з точки зору дипломатії. Звісно, зрештою може бути багато різних форматів. Ми хочемо показати тут готовність МАГАТЕ рухатися і робити щось, а не просто "твітити" і казати щось із Відня", - сказав Ґроссі.

Він також підтвердив, що снаряд у Запорізьку АЕС влучив із боку російських військ, і відзначив сміливість персоналу, який продовжує працювати на обох об’єктах (ЧАЕС та ЗАЕС) "у дуже складних умовах".

"Я думаю, наш обов’язок як міжнародної організації з важливим мандатом забезпечувати безпеку, в тому числі коли ситуація загострюється", - резюмував Ґроссі.

Як повідомляв УНІАН, вночі 4 березня російські військові обстріляли майданчик Запорізької АЕС, внаслідок чого виникла пожежа на території атомної станції. Станом на 6:20 рятувальники пожежу ліквідували. Інформації про загиблих та травмованих не було.

У Держатомрегулювання України повідомили, енергоблоки Запорізької АЕС зберігають цілісність, змін радіаційного стану на поточний час не зафіксовано. Однак майданчик станції захоплено військовими силами РФ.

Україна просить МАГАТЕ звернутися до НАТО з вимогою закрити доступ до повітряного простору над її ядерними об’єктами та активізувати дії задля недопущення актів ядерного тероризму, яким і є факт захоплення військами РФ Чорнобильської АЕС та зони відчуження.

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