Безпрецедентна варварська поведінка росіян щодо АЕС - прямий шлях до світової ядерної катастрофи.

Світ повинен перестати випробовувати долю і стійкість українських ядерних технологій до збройної агресії Російської Федерації та розробити дієвий механізм із системою гарантій, спрямований на запобігання атакам на об’єкти мирної атомної енергетики.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Росія не цуратиметься жодних засобів, аби зберегти свій геополітичний вплив. Вчора вона дає дешевий газ і місця в наглядових радах своїх компаній, а сьогодні – безпідставно його перекриває і провокує 10-кратне зростання цін, а завтра – розпочинає війну проти мирної країни, яка не піддалася на енергетичний шантаж. Україна – яскраве тому підтвердження", - зазначив він.

Відео дня

За його словами вже кілька разів була небезпека аварій на Запорізькій АЕС, яку захопили російські війська.

"Безпрецедентна варварська поведінка росіян щодо українських цивільних ядерних об’єктів, обстріли атомних електростанцій, військова техніка та боєприпаси біля атомних блоків – це прямий шлях до світової ядерної катастрофи. Вже кілька разів ми були за крок від аварії на ЗАЕС", - додав Галущенко.

Ситуація на Запорізька АЕС

Як повідомляв УНІАН, російські військові захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, а її війська періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На прохання української влади МАГАТЕ сформувало місію для візиту на захоплену окупантами електростанцію. На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС.

2 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі.

11 вересня "Енергоатом" повідомив, що 6-й енергоблок ЗАЕС, останній який працював, відключили від енергомережі. Його почали переводити у "холодний" стан. 12 вересня стало відомо, що ЗАЕС підключена до української електромережі і отримує необхідну енергію для охолодження непрацюючих енергоблоків.

Згодом стало відомо, що МАГАТЕ планує збільшити присутність місії на Запорізькій АЕС.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, на окупованій Запорізькій АЕС знаходяться 500 російських бойовиків.

Вас також можуть зацікавити новини: