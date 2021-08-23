Міністри обговорили загрози реалізації проекту "Північний потік-2".

Міністр енергетики України Герман Галущенко, міністр енергетики США Дженніфер Гренголм і міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмаєр провели тристоронні переговори у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Галущенко повідомив журналістам за підсумками тристоронньої зустрічі міністрів.

"Ми обговорили насправді досить детально ті питання і ті загрози, які ми бачимо у реалізації проекту "Північний потік-2". Ми обговорили ті питання, які стосуються реформування енергетичного сектору України з точки зору декаборнізації, з точки зору тих новітніх технологій, які ми плануємо реалізовувати", - заявив він.

Загроза "Північного потоку-2"

Міністр енергетики України Герман Галущенко, міністр енергетики США Дженніфер Гренголм і міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмаєр обговорили кроки, необхідні для забезпечення гарантій для збереження транзиту російського газу через територію України після 2024 року.

"Стосовно "Північного потоку-2". Насправді ми виходили з позиції, яка вже задекларована, і яка була озвучена президентом України про те, що ми не можемо дозволити використовувати Російській Федерації газ як зброю. Ми досить детально обговорили можливість гарантування безпеки постачання газу, важливість забезпечення транзиту і ті кроки, які забезпечать гарантії для України у збереженні транзитного потенціалу", - сказав Галущенко.

Монополія "Газпрому" на ринку газу

Міністр енергетики України Герман Галущенко, міністр енергетики США Дженніфер Гренголм і міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмаєр обговорили питання усунення монополії російського газового монополіста "Газпрому" на ринку газу.

"Ми обговорювали окремо застосування Третього енергетичного пакету. Обговорювали питання усунення монополії "Газпрому" на ринку і цілий ряд кроків, які дійсно можна зробити з точки зору реальних гарантій для України стосовно збереження транзиту", - заявив Галущенко.

"І ключове тут якраз є - це енергетична безпека як України, так і країн Європи", - зазначив він.

"Окремо ми обговорили синхронізацію енергосистем України з країнами Європейського Союзу. І зазначили, що це є важлива (перспектива - УНІАН) якраз для України з точки зору декарбонізації і тих процесів, які ми плануємо на сьогодні реалізовувати в плані трансформації енергетики", - сказав він.

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Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Оператором трубопроводу є компанії Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 99%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з вже наявним "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Автор: Віталій Саєнко