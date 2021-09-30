Планується, що тарифи на тепло та гарячу воду не зростатимуть другу зиму поспіль.

Влада на місцях матиме змогу не підвищувати цієї зими тарифи на тепло та гарячу воду завдяки отриманню додаткового фінансового ресурсу у вигляді збільшеної частки податку з доходів фізичних осіб, а також акцизу з пального.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Конгресу місцевих та регіональних влад заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Голова уряду повідомив про деталі нового меморандуму між Кабінетом міністрів, НАК "Нафтогаз України" та Асоціацією міст України, завдяки якому цієї зими тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зростатимуть.

"В основі цього меморандуму – домовленість про те, що місцева влада не буде підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні порівняно з попереднім. Другий ключовий меседж – домовленість про безперебійність поставок газу, аби населення та всі заклади соціальної інфраструктури були з теплом. Третій ключовий пункт – фінансова підтримка громад зі сторони держави для безперебійної роботи теплокомуненерго та незмінності тарифів", – сказав він.

За словами прем’єра, громади "з незадовільним індексом податкоспроможності" вже з четвертого кварталу цього року отримуватимуть субвенції з державного бюджету, щоб мати фінансовий ресурс не допустити зростання тарифів.

"Також в меморандумі чітко визначено, що для незмінності тарифів у 2022 році держава передасть і спрямує до місцевих бюджетів податок з доходів фізичних осіб у розмірі додатково 4%, тобто, це не менше 11 млрд грн… Крім того, акциз з пального у розмірі 13,44% так само буде залишено для місцевих бюджетів у 2022 році, аби вони могли підтримати комунальних виробників тепла і забезпечити спокійне проходження опалювального сезону", - додав він.

Шмигаль повідомив, що є домовленість про безперебійність постачання газу до бюджетних установ, і проанонсував, що найближчого часу підприємства теплокомуненерго отримають з держбюджету 30 млрд грн на покриття різниці в тарифах.

Як повідомляв УНІАН, під час вступного слова на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад президент Володимир Зеленський заявив, що Кабінет міністрів підпише меморандум з НАК "Нафтогаз України" та Асоціацією міст України, завдяки чому цієї зими тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зростатимуть.

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Автор: Дмитро Шварц