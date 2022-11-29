Молдова відновила віртуальний реверс газу в Україну на прикордонній газовимірювальній станції Гребеники (головний коридор поставок російського газу в Молдову).
Як повідомляє російський Інтерфакс, номінації заявлені як в прямому, так і в реверсному напрямку (з Молдови в Україну).
З 6,1 млн кубометрів, заявлених до транзиту в Молдову на газову добу 29 листопада, більша частина — 3,9 млн кубометрів — заявлена як реверс в Україну. При цьому молдавська сторона постійно нагадує, що запитує значно більше російського газу, ніж отримує в даний час.
Війна в Україні та ситуація з газом у Молдові:
"Газпром" заявляв про намір припинити постачання газу до Молдови через Україну з 28 листопада.
1 жовтня "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову на 30%. Тоді віце-прем'єр Андрій Спину заявив, що поставки скорочують через технічні проблеми, і Кишинів проситиме про збільшення поставок.
Крім того, він повідомив, що у Молдови близько 53,5 мільйонів кубометрів газу в підземних сховищах України та Румунії.
3 листопада Молдова вперше імпортувала газ за реверсною схемою. Компанія Energocom купила 5,6 мільйона кубометрів газу, імпортувавши його через точку підключення "Будніце" в Словаччині.
22 Листопада "Газпром" заявив, що нібито фіксує осідання в Україні газу, який поставляється споживачам в Молдову і пригрозив скоротити обсяги поставок газу Кишиневу.
Своєю чергою "Оператор ГТС України" спростував звинувачення в крадіжці газу, який призначений Молдові. У компанії запевнили, що обсяги, які заходять з "Суджі", передаються на точках виходу з України в Молдову "Олексіївка" і "Гребеники" в повному обсязі.
28 листопада 2022 року "Газпром" відмовився від планів припинити поставки газу в Молдову через Україну. Таку заяву зробили в" Газпромі", зазначивши, що" Молдовагаз "усунув порушення з оплати "Газпрому" поточних поставок російського газу в листопаді.
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