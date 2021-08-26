Брак вугілля може спровокувати зростання тарифів.

В Україні на складах ТЕС знаходиться у 2 рази менше вугілля, ніж заплановано на кінець серпня.

Про це йдеться в огляді роботи енергосистеми від "Укренерго".

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"Ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС не змінюється і залишається критичною. Станом на ранок 25 серпня на складах ТЕС знаходиться 750 тис. тонн вугілля, що на 1,7% менше, ніж на початок попереднього тижня (16 серпня - 763 тис. тонн). Разом з тим збільшилися запаси газового вугілля в порівнянні з початком попереднього тижня - на 2,2% до 501 тис. тонн (16 серпня - 490 тис. тонн). Це є наслідком зменшення виробництва електроенергії на ТЕС протягом вихідних днів. В результаті за останні три дні запаси газового вугілля збільшилися на 33,2 тис. тонн", - зазначили в "Укренерго".

Обсяг антрацитового вугілля у порівнянні з початком попереднього тижня зменшився на 8,8% до 249 тис. тонн.

В "Укренерго" підкреслили, що газового вугілля накопичено у 2,3 раза менше відповідно до графіка, тоді як антрацитового - в 1,5 раза.

На складах ТЕЦ на 25 серпня знаходиться 168 тис. тонн вугілля, що на 9,9% менше, ніж станом на 16 серпня (185 тис. тонн).

Що буде з тарифами:

У разі катастрофічної нестачі вугілля на складах ТЕЦ і ТЕС можливо знадобиться його екстрена закупівля за кордоном. Своєю чергою це призведе до зростання цін на паливо і можливо стане причиною для зростання тарифів для населення.

Дефіцит енергетичного вугілля:

Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.

Україна у 2020 році скоротила видобуток вугілля, в порівнянні з 2019 роком, на 7,8% - до 28,8 млн тонн.

Україна у 2020 році скоротила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля та антрациту, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, на 39,6% - до 1,69 млрд дол.

19 січня 2021 року державна компанія "Укренерго" - оператор об'єднаної енергосистеми країни заявляла про критичну ситуацію із запасами вугілля на складах теплоелектростанцій у зв'язку з настанням холодів.

Україна в січні-березні 2021 року збільшила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля та антрациту, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, на 0,5% - до 474,5 млн дол.

Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 7 по 14 квітня поточного року збільшилися на 22% – до 658 тис.тонн.

У середині липня через брак палива були відключені 14 енергоблоків на ТЕЦ і ТЕС, а через виведення в аварійний ремонт не працювали ще 9 енергоблоків теплових станцій. У роботі залишалися 35 енергоблоків ТЕС і ТЕЦ.

Своєю чергою, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов закликав не турбуватися через масову зупинку теплових енергоблоків і запевнив що "все буде добре".

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оштрафувала найбільших в Україні виробників теплової енергії на 6 млн грн через низькі запаси вугілля в зимовий період 2020-2021 років, що призвело до виникнення кризової ситуації на ринку електроенергії.

Станом на 16 липня загальні запаси вугілля всіх марок на складах ТЕС і ТЕЦ склали 1,1 млн тонн, що менше планового показника.

5 серпня 2021 року українців попередили, що опалювальний сезон може виявитися рекордно холодним.

Автор: Олена Коваленко