На тлі зупинки трубопроводу "Північний потік" може початися ралі цін на газ з досягненням серпневих максимумів. Дії Росії нівелюють недавнє зниження вартості.
Такою інформацією поділилося видання Bloomberg з посиланням на інвестиційну компанію Goldman Sachs Group.
У недавньому звіті фірми згадувалося рішення "Газпрому" зупинити "Північний потік". Ця новина, ймовірно," знову посилить невизначеність на ринку щодо здатності Європи управляти сховищами протягом зими" і сприятиме "значному ралі з понеділка, яке потенційно імітуватиме серпневі максимуми". Такої думки дотримуються аналітики, включаючи главу відділу енергетичних досліджень Goldman Sachs Дам'єна Курваліна.
Ситуація з вартістю газу може погіршитися ближче до кінця сезону, коли запаси виснажаться. Ще один небезпечний варіант — це сильні холоди, які змусять європейців посилити опалення. Однак в Goldman Sachs вважають, що потенційне шокове зростання цін буде короткочасним. Європа зможе стабілізувати вартість газу на рівні трохи вище поточної — приблизно 215-230 євро за мегават-годину.
Нагадаємо, на тлі новин про заповнення газових сховищ провідних європейських країн вартість на енергоресурс почала знижуватися. Німеччина вже досягла рівня 84,5%, а Голландія наблизилася до позначки 80%.
Зупинка "Північного потоку"
- 31 серпня 2022 року "Газпром" призупинив поставки газу в Європу по "Північному потоку".
- Компанія заявила, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки масла, і обладнання довелося відключити до їх усунення.
- Але за словами Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни "Північного потоку", подібна поломка не повинна зупиняти роботу трубопроводу.
- "Такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбіни і можуть бути усунені на місці. Це звичайна процедура в рамках ремонтних робіт", — повідомили в Siemens Energy.
- Увечері 2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік" на невизначений термін. У Білому домі відреагували на рішення РФ.