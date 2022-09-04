Вартість може досягти серпневих максимумів.

На тлі зупинки трубопроводу "Північний потік" може початися ралі цін на газ з досягненням серпневих максимумів. Дії Росії нівелюють недавнє зниження вартості.

Такою інформацією поділилося видання Bloomberg з посиланням на інвестиційну компанію Goldman Sachs Group.

У недавньому звіті фірми згадувалося рішення "Газпрому" зупинити "Північний потік". Ця новина, ймовірно," знову посилить невизначеність на ринку щодо здатності Європи управляти сховищами протягом зими" і сприятиме "значному ралі з понеділка, яке потенційно імітуватиме серпневі максимуми". Такої думки дотримуються аналітики, включаючи главу відділу енергетичних досліджень Goldman Sachs Дам'єна Курваліна.

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Ситуація з вартістю газу може погіршитися ближче до кінця сезону, коли запаси виснажаться. Ще один небезпечний варіант — це сильні холоди, які змусять європейців посилити опалення. Однак в Goldman Sachs вважають, що потенційне шокове зростання цін буде короткочасним. Європа зможе стабілізувати вартість газу на рівні трохи вище поточної — приблизно 215-230 євро за мегават-годину.

Нагадаємо, на тлі новин про заповнення газових сховищ провідних європейських країн вартість на енергоресурс почала знижуватися. Німеччина вже досягла рівня 84,5%, а Голландія наблизилася до позначки 80%.

Зупинка "Північного потоку"

31 серпня 2022 року "Газпром" призупинив поставки газу в Європу по "Північному потоку".

Компанія заявила, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки масла, і обладнання довелося відключити до їх усунення.

Але за словами Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни "Північного потоку", подібна поломка не повинна зупиняти роботу трубопроводу.

"Такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбіни і можуть бути усунені на місці. Це звичайна процедура в рамках ремонтних робіт", — повідомили в Siemens Energy.

Увечері 2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік" на невизначений термін. У Білому домі відреагували на рішення РФ.

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